Se retira Jo-Wilfried Tsonga, ex número cinco del mundo y finalista del Abierto de Australia

Jo-Wilfried Tsonga (220°) dejará el profesionalismo una vez que concluya su participación en Roland Garros. El tenista francés, de 36 años, abandonará la actividad tras varias temporadas azotado por las lesiones, dándole pocas chances de mostrar un buen nivel. Fue cinco del mundo y llegó a la final del Abierto de Australia en 2008.

Fue a través de un video colgado en sus redes sociales que el galo anunció su retiro. Lo hará en Roland Garros, el Grand Slam que se realiza en París y en donde llegó a semifinales en 2013 y 2015. Otro momentos destacados de su carrera son haber conquistado dos masters 1000, la medalla de plata en el dobles de Londres 2012 y haber formado parte del equipo francés que se alzó con la Copa Davis en 2017.

Actualmente Tsonga es número 220 del mundo y no conquista títulos desde 2019. De hecho durante este año solo ha podido disputar cuatro torneos, quedando siempre eliminado en primera o segunda ronda. Las lesiones lo tenían mermado y ese fue el motivo de su adiós. “Mi cabeza me decía que podía jugar toda la vida, pero mi cuerpo no tenía los mismos resortes para seguir al más alto nivel”, contó.

De todas formas el europeo puede jactarse de haber estado activo en el auge del Big Three, consiguiendo vencerlos en 16 oportunidades. En su registro quedarán las seis victorias ante Federer, las cuatro ante Nadal y las seis ante Djokovic. Con este último disputo la final del Open de Australia en 2008, instancia donde Nole conseguiría su primer grande.