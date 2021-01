Se suspenden cuatro nuevos partidos de la NBA

Otra serie de suspensión de partidos afecta a la NBA. Esta vez, se trata de los encuentros Warriors vs. Suns, Wizards vs. Pistons, Washington Wizards vs. Cleveland Cavaliers y Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves.

Particular es el caso de Karl Towns, jugador de los Minnesota Timberwolves, quien dio positivo en la previa del encuentro frente a los Memphis Grizzlies. Towns ya había sufrido debido a la pandemia, ya que perdió a su madre y a otros familiares.

Con trece partidos suspendidos por contagios, se comienzan a sumar los equipos que no logran contar con la cantidad mínima de jugadores para disputar los encuentros.

Este martes, los dirigentes de la NBA y el sindicato de los jugadores se reunieron para discutir la modificación de los estatutos de salud e higiene. Aún está en veremos el futuro del campeonato, pero desde la directiva de la asociación aseguran que no hay planes de cancelar el certamen, según la prensa estadounidense.