Sebastián Miranda analiza su interinato en la U: “Ningún rival ha sido superior a nosotros en el juego”

La U se volvió a ver mal de visita. En la altura de El Salvador, los laicos tenían la oportunidad, en el último partido de Sebastián Miranda, de cortar la mala racha como visita.

Sin embargo, no lo pudieron hacer y terminaron cayendo por la cuenta mínima ante un Cobresal inmensamente superior, que nunca le dio oportunidades a la U de empatar el encuentro.

No obstante, desde la perspectiva de Miranda, los azules sí hicieron un partido correcto. Según lo expresado por el hasta hoy DT laico, la U fue dominador del juego en la segunda mitad.

“Teníamos mucha ilusión hoy de poder encontrar esa regularidad que habíamos buscado. Sabíamos que teníamos al frente a un muy buen rival. En el primer tiempo cometimos algunos errores. Con algunos ajustes tácticos que hicimos en los últimos quince minutos el equipo mejoró bastante. En el segundo tiempo fuimos completos dominadores del juego. No nos creamos tantas oportunidades, pero, si bien no encontramos la regularidad en el resultado, la actitud y en el juego sí vamos encontrando regularidad. Eso es lo que intento rescatar. Soy el responsable de la derroto y lo asumo como tal. Me tendría que haber dado cuenta del cambio táctico que hicimos en esos últimos quince minutos de juego”, dijo una vez finalizado el encuentro.

A lo anterior, agregó que, bajo su mando, Universidad de Chile siempre fue mejor equipo que su rival, y que cada vez que perdieron, el rival terminó pidiendo que terminara el encuentro.

“Uno siempre quiere mirar el lado positivo de las cosas y hoy el equipo se entrega por completo. Cuando nos ganan, terminan todos los equipos pidiendo la hora. Ningún rival ha sido superior a nosotros en el juego. Eso me genera cierta tranquilidad. Uno de mis objetivos cuando asumí era ese. El volver a que los equipos rivales le tengan respeto a la U, y eso es fundamental, y creo que en base al juego se ha ido logrando”, sostuvo.

Consultado sobre su diagnóstico en el interinato, Miranda destacó que pudieron mejorar el clima en el camarón y que la U mejoró su nivel.

“La evaluación la tienen que hacer ustedes (la prensa). Mi objetivo era subir y dejar lo más arriba al club. Alejarlo de la zona que estaba. Era levantar a un grupo de jugadores. Llevarlos a su nivel emocional y futbolístico. Desde ese lado, los dos objetivos se cumplieron. Nos hubiese encantado que hoy nos hubiésemos llevado un punto o el triunfo. Lo mismo que en Viña. Pero el fútbol es así, tiene estas derrotas que duelen, que lo hacen aterrizar y lo hacen volver tener cierta incertidumbre. Pero el trabajo es seguir creyendo en lo que se hace. En que los jugadores sigan creyendo. Ese ha sido el mensaje. Tenemos que volver al lugar que se merece y eso no se logra de un día para otro. Espero que el nuevo entrenador que venga lo logre”, narró.

Sobre el partido mismo, quiso enfatizar, también, que el equipo cometió algunos errores respecto a cómo jugar en la altura, algo que, a su juicio, Cobresal aprovechó en la primera mitad. Sin embargo, volvió a enfatizar en la mejora en el segundo lapso.

“Habíamos practicado salir jugando. Sobre todo, en la mitad de cancha tener calma. No hacer el partido ida y vuelta, porque sabemos qué significa eso cuando uno juega en la altura. El equipo en ciertos pasajes la tiramos más de lo adecuado. Cobresal, en el primer tiempo, encontró espacios libres. En los últimos quince minutos nos apropiamos del balón y los últimos diez minutos fueron muy buenos de la U. Lamentablemente no nos alcanzó y tuvimos oportunidades. Al menos el equipo creyó en lo que habíamos entrenado”, dijo.

Respeto a los fichajes en el próximo mercado de invierno, Miranda especificó que eso será materia de Diego López, el nuevo DT laico.

“No soy la persona más adecuada para decir qué necesita o no el equipo. Hay un merado de pasee y sé que el club está trabajando en eso, y con el nuevo entrenador. Con los jugadores que tiene claramente hay jugadores que están con muchas ganas de seguir creciendo. De revertir la situación en la que estamos y si eso también conlleva a que se decid que vengan nuevos jugadores, serán bienvenidos y no tengo duda que serán un aporte”, comentó.