La U se ahoga en El Salvador con la mente puesta en la era Diego López

Junior Fernandes tratando de alcanzar un balón en la derrota de la U frente a Cobresal. Foto: Agencia Uno.

Universidad de Chile no se encontró nunca en la cancha de El Cobre y terminó cayendo por la cuenta mínima ante Cobresal. En el último partido de Sebastián Miranda, la U no pudo romper su mala racha como visitante. Siendo foráneo, la U no gana desde la primera fecha, cuando derrotó a Unión La Calera.