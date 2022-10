Sebastián Miranda justifica el cambio de Assadi y Osorio: “Sus desplazamientos eran largos y tenían un desgaste muy grande”

La U sigue observando la tabla. Universidad de Chile estuvo a punto de asegurar la permanencia, sin embargo, Everton se lo empató sobre final y estira la búsqueda azul de la salvación definitiva. “Enfrentamos a un muy buen rival. Fuimos superados en la faceta de posesión, pero nos supimos defender. Ellos no tuvieron ocasiones tan claras. A la hora de hacer transiciones fuimos rápidos”, asegura Sebastián Miranda, DT de la U.

Los laicos ganaban, pero retrocedían en la cancha. En ese contexto, el entrenador optó por cambios mayormente defensivos. Por ejemplo, a falta de media hora para el cierre, sacó a Darío Osorio y Lucas Assadi de la cancha. Una decisión que justificó en conferencia de prensa. “Debido al trámite del partido sus desplazamientos eran largos. A la hora de recuperar la pelota salían corriendo hacia adelante y tenían un desgaste muy grande. Eso nos llevó a buscar aire fresco con Gallegos como interior y Aránguiz más adelante. Con ellos pensé que podríamos recuperar la pelota”, detalló el estratega.

Más allá de los embates del cuadro viñamarino, la paridad llegó con autogol de Nery Domínguez. Algo que puede marcar la semana estudiantil. Sebastián Miranda le dio todo el respaldo al zaguero. “Ha sido un aporte tremendo para este equipo y lo va a seguir siendo. Hay situaciones puntuales que pasan. Él tenía una molestia que lo llevó a equivocarse en el gesto técnico. No tengo dudas que con su personalidad esto no afectará”, declara.

El director técnico de la U no se apresura con el alza que han tenido los suyos. “Seguimos en una posición incómoda. Eso genera tensión y nervios. Los partidos ante la UC fueron por Copa Chile, una situación distinta. El jugador no tiene la misma presión. Hemos tratado de ayudar y el equipo ha mostrado personalidad, pero en otra posición fluiríamos mucho más”, enfatiza.

En la misma línea, se refiere a los jugadores jóvenes del plantel, que han tenido mucho protagonismo en el curso actual. “No les corresponde llevar las riendas, pero lo han expresado de gran manera. Darío Osorio, José Castro, Cristóbal Campos y Lucas Assadi que uno piensa que son más grandes, pero la mayoría empezaron este año. Espero que este mal momento termine pronto. El grupo se lo merece”, manifiesta Miranda.

Otro elemento en el que se detuvo el DT fue el polémico arbitraje de Piero Maza. “Hay jugadas que dejan dudas. Me parece que en el gol de Luis Felipe Gallegos no es falta de Junior Fernandes, la toca primero. Los cobros no son claros. Hemos tenido partidos sin problemas. Cuando se habla de lo que hacen los jueces no me gusta”, asevera.