Sebastián Miranda sobre una posible continuidad el próximo año: “No es el momento de conversar ese tipo de situaciones”

Universidad de Chile vive su momento más dulce del año. Los azules eliminaron a la Universidad Católica y se ganaron un lugar en las semifinales de la Copa Chile, algo impensado hace unos meses, cuando los del CDA cayeron por 3-0 ante el mismo rival en el Estadio Nacional. Por lo mismo, Sebastián Miranda, responsable del alza en la campaña azul en estos últimos encuentros, no oculta su felicidad.

“Creo que el equipo cumplió con todo lo que habíamos planeado. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un rival que maneja bien la pelota. Planteamos el partido en base a una presión alta. La interpretación de los jugadores estuvo al borde de ser perfecta”, declaró el DT sobre la actuación ante la UC en Rancagua.

También habló sobre los objetivos que se impuso al momento de asumir la cabina técnica estudiantil: “El principal objetivo es salir de la zona de descenso, pero también sabemos de la Copa Chile, que nos permite optar a un torneo internacional. Cuando me dijeron que asumiría como DT nos planteamos dos metas: salir del descenso y optar por la Copa Chile, que era impensado, pero queremos seguir luchando como grupo”.

Además, tuvo palabras para el héroe de la jornada, Cristian Palacios, quien anotó los tres goles azules en la llave ante los de la franja: “Cristian ha subido su rendimiento notablemente, se ha reencontrado con el gol y eso me pone contento. Nuestra función como entrenador siempre va a ser que los delanteros se puedan general ocasiones de gol. Ronnie hace el trabajo sucio para que el resto tenga las posibilidades. Eso hemos trabajado, me pone contento que Cristian vuelva a su nivel”.

Su posible continuidad

Por último, evitó ahondar demasiado sobre una posible continuidad para la temporada 2023 al mando de la Universidad de Chile: “Estoy muy contento por el resultado y la clasificación, con el desarrollo que se dio. Lo que venga no me preocupa, de lo que pase a futuro no me voy a referir. Los objetivos aún no están cumplidos, no es el momento de conversar ese tipo de situaciones, no nos podemos dejar llevar por obtener una clasificación”, cerró.