Sebastián Vegas: “Saldremos a buscar victorias que nos lleven al Mundial”

La ilusión de Chile, tras dos triunfos seguidos, crece cómo la espuma. Después de estar con un pie afuera, cuando se perdió con Perú en Lima, la Roja se volvió a meter en la pelea por la clasificación al Mundial y uno de los héroes silenciosos fue Sebastián Vegas.

El defensa se mostró contento con el buen juego mostrado por sus compañeros y se ilusionó con las dos victorias seguidas. “Sabíamos que teníamos que ir a buscar los puntos y ahora se nos abre un poco el cuadro y debemos dar la pelea hasta el final”, aseveró el jugador del Monterrey.

Luego el hombre que milita en la liga mexicana agregó que “tenemos la ilusión muy alta y saldremos a buscar las victorias para conseguir eso (la clasificación)”. Por lo mismo, Vegas pidió que se siguiera jugando en el recinto cruzado, pues sienten que el aliento del público en estos dos últimos juegos fue fundamental. “Me parece que la ANFP tomaría una gran decisión si seguimos jugando acá, porque la gente se portó muy bien”, soltó.

Por último, Vegas alabó a la sorpresa de la noche -Diego Valdés- y detalló porque el volante del Santos Laguna no decepcionó, pese a las críticas previas. “Valdés hizo un gran partido y me da gusto por él. Diego trabaja duro y en general, el equipo hizo un gran partido en todas sus líneas y eso hace que los rendimientos individuales resalten”, concluyó el ex Audax Italiano.