“Seguirá libre y trabajando en la Armada”: la atleta Giselle Álvarez revela que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro

Giselle Álvarez entregó un desgarrador testimonio a través de las redes sociales. La atleta nacional expuso que durante su infancia sufrió violación y reiterado abuso sexual por parte de su padrastro. “Aún no cumplía los 9 años cuando comenzó a abusar sexualmente de mí. Él me violaba, tenía sexo conmigo como si yo fuera una pareja de su edad, casi siempre fue en la misma habitación y cama donde dormía con mi madre. Un psicópata que eligió de pareja, que quiero suponer que lo desconocía”, relató la deportista.

A través de su cuenta de Instagram, la corredora da a conocer los hechos y detalla que llevó a cabo un proceso judicial contra el victimario, quien confesó, pero fue absuelto. “A raíz de la investigación, las declaraciones de los testigos y del victimario, se determinó que los hechos eran constitutivos como delitos de abuso sexual de menor y violación de menor. Sin embargo, por el tiempo transcurrido desde que sucedió todo, los delitos quedaron prescritos, por tanto no hubo pena ni sanción”, señaló.

En esa línea, la fondista lamenta que el sujeto seguirá llevando su vida cotidiana en la ciudad donde está establecido. “Seguirá libre, trabajando en la Armada de Chile en la ciudad de Puerto Montt, constituyendo siempre un riesgo para cualquier menor de edad que tenga la desdicha de relacionarse con él. Y por esto, de lo único que me arrepiento es de no haber tenido el valor de denunciar antes, para que sus delitos no quedaran impunes”, redactó.

La atleta también arremete contra sus padres biológicos por el rol que tomaron en el proceso y agradece a Érika Olivera, quien jugó un rol clave para que diera a conocer lo vivido durante su infancia. “No hay nada más triste que sentir que las personas llamadas a protegerte, aquellos que son de tu propia sangre, tu familia, no velen por tu seguridad, que en situaciones tan brutales no estén tus padres. Que tu propia madre te dé la espalda por proteger a tu pareja, que tu padre biológico que te abandonó de niña, cuando se entera de lo que le pasó a su hija a los 8 años, no se inmute”, indicó.

“El ejemplo más grande que recibí de ella (Erika) fue cuando contó su historia como víctima de abuso. Ese hecho, sumado a los relatos de las gimnastas de Estados Unidos, me ayudaron a tomar el valor de enfrentar mi propio drama”, agregó.

Finalmente, Giselle Álvarez apuntó que da a conocer lo vivido para incitar a quienes vivan con una carga similar a hablar. “Lo hago como una forma de hacer justicia moral por los hechos que sufrí, pero también como un testimonio que busca servir de ejemplo para aquellas víctimas que aún guardan y arrastran su dolor en el silencio de su interior”, expresó.