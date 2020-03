Shevchenko revive su peor pesadilla: compara al coronavirus con Chernóbil

Andriy Shevchenko no puede evitar la comparación. El ex delantero del Milan y actual seleccionador de Ucrania ve de cerca la tragedia que desata el coronavirus. Reside en Inglaterra y desde ahí establece un parangón que no deja indiferente a nadie: compara la pandemia con la situación que vivió en su país en el desastre nuclear de Chernóbil.

“Viví un momento muy similar cuando tenía nueve años y la planta de energía nuclear en Chernóbil explotó (...) Fue un momento difícil, pero ahora la solución para nosotros es confiar en las decisiones de los gobiernos”, declaró a la cadena inglesa Sky.

El exariete elogió al personal médico que ha prestado servicios durante la tragedia. “Son los héroes de nuestro tiempo”, manifestó.

Sheva relató que lleva 10 días confinado en su hogar y manifestó su deseo porque “las cosas mejoren”.