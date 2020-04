Sifup acude a la Dirección del Trabajo por pugna salarial de Colo Colo

El Sindicato de Futbolistas Profesionales acudió esta mañana a las oficinas de la Dirección del Trabajo para entregar los antecedentes de la pugna entre Blanco y Negro y el plantel de jugadores, luego de que la concesionaria anunciara que se acogería a Ley de Protección al Empleo. En la ocasión le solicitaron a la entidad que fiscalice a ByN, acusando no otorgamiento de pago convenido y no pago de remuneraciones desde el 1 al 22 de abril.

“Ponemos nuestra postura en conocimiento de la Inspección del Trabajo, fue una reunión bastante larga, porque hay puntos que por supuesto tenían que ser aclarados. Esperamos que en los próximos días la Dirección pueda generar su trabajo, lógicamente con la información que nosotros vamos a esperar y vamos a esperar las determinaciones que tome su directora y la gente que trabaja con respecto al caso de Colo Colo”, explicó Gamadiel García, presidente del Sifup.

El timonel de la entidad también se refirió a la situación de otros clubes. “Si bien el caso de Colo Colo es uno de los que está marcando la pauta dentro de lo que son las instituciones a nivel nacional, también hemos realizado este tipo de cuestionamientos a dos instituciones: es el caso de Temuco y también estamos viendo la posibilidad de presentar antecedentes por el caso de Cobreloa. Hay instituciones que llegaron acuerdos en estas últimas horas y esperamos que Colo Colo pueda generar este tipo de acuerdos con sus jugadores”, indicó.

En esa misma línea, García sostuvo cuáles son los pasos a seguir: “La fiscalización se hace una vez conocidos los antecedentes. Nosotros creemos que hay instituciones deportivas que no están reconociendo los días trabajados, es el caso de Temuco y Colo Colo. Todavía estamos en fecha de que Colo Colo pueda pagar las remuneraciones como corresponde. Quien determina si hay fiscalización o no es la Dirección del Trabajo”.

Asimismo, el exvolante comentó cuál era la situación en otras instituciones. “En el caso de Ñublense, creo que no se acogieron a la ley definitivamente y en el caso de Temuco, el plantel está esperando una propuesta de la dirigencia”, expresó.

Por último, reflexionó sobre las opiniones que se han ido generando con el correr de los días, especialmente por la situación de Colo Colo. “En los momentos que se están viviendo, que se malinterpreten situaciones no es lo ideal, sobre todo por lo que esto genera a nivel país. Cuando tú dices que los trabajadores no están dispuestos a que se les baje el sueldo, es falso; cuando tú indicas en una conferencia de prensa que dejas de tener vínculo laboral por acogerte a la ley, también es falso. Por lo tanto, me gustaría que la información que se entregue sea veraz y no sea en contra de alguien o de algún trabajador. No genera un buen ambiente para nadie”, sentenció.