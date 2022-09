Siguen las filtraciones: revelan el motivo por el que Neymar decidió irse del Barcelona

Las filtraciones por los manejos del Barcelona y su relación con los futbolistas suma un nuevo capítulo. Este viernes el diario El Mundo informó sobre el proceso de las negociaciones entre el club español y Neymar antes de que este decidiera marcharse al PSG en 2017.

Según señala el medio español, el club Azulgrana quería a toda costa continuar contando con el atacante, por lo que organizó un gabinete de crisis con el fin de convencer al ariete de quedarse en el Barcelona. Ante esto, Raúl Sanllehí, entonces director de fútbol del equipo, tomó el timón para llevar el proceso de las conversaciones con Neymar y su padre.

El principal problema que encontró Sanllehí en esta crisis fue el enojo del papá del brasileño, pues se había filtrado desde el club la prima del fichaje del futbolista que alcanzaba los 64,4 millones de euros.

“Yo he estado horas y horas con este hombre y creo que lo conozco lo suficiente como para saber cuándo va de farol y cuándo dice la verdad. En este caso tengo el convencimiento absoluto, me lo ha demostrado, de que estaba de nuestro lado”, apuntó el directivo.

Más adelante, apuntó a la salud mental de Neymar, reconociendo que en las conversaciones con el atacante lo hizo llorar en varias ocasiones.

“Os he contado a todos por separado que el problema en este caso era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable. Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas (cuando realmente lo que debe hacer es afrontarlos y no marcharse). Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido”, continuaba Sanllehí.

El enojo del padre del futbolista llegó después, cuando vio publicada la prima de fichaje de su hijo. “No me fío de vosotros, me han engañado repetidamente”, indicó. Por lo mismo, exigió el pago de dicho dinero de forma inmediata, algo que el Barcelona no hizo. Tras esto, Neymar salió del club.

El conflicto con Messi en 2020

Hace unos días el mismo medio dio a conocer cuáles fueron las exigencias de Lionel Messi para renovar su contrato en 2020, momento en el que el argentino envió un burofax señalando su intención de querer dejar el club, aunque terminó quedándose hasta el 30 de junio de 2021, cuando venció su contrato y pudo negociar como agente libre.

Entre las peticiones estaban palcos privados para su familia y para la de su amigo Luis Suárez, además de un avión privado para viajar con sus seres queridos hacia Argentina para las fiestas de fin de año.

A esto se sumaba la demanda de la entrega de 10 millones de euros solo por el hecho de firmar la renovación del contrato. También estaba el cobro retroactivo de las pérdidas que había sufrido en la época de mayor impacto de la época de la pandemia, considerando un interés a su favor de un 3%.