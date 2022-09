Ysaura Viso echa pie atrás y sigue en Colo Colo

Colo Colo anuncia que la venezolana Ysaura Viso seguirá en Macul. La semana pasada, la futbolista venezolana había renunciado al vínculo con la entidad alba, lo que desató una fuerte crisis al interior de la rama. Sus compañeras se cuadraron con la futbolista y atribuyeron el alejamiento a una serie de incumplimientos por parte del club albo en relación a las condiciones profesionales y personales.

Ahora, a través de un comunicado oficial, Blanco y Negro da cuenta de la reincorporación de la delantera. “La jugadora Ysaura Viso solicitó dejar nula su renuncia al club y pidió ser reintegrada al plantel profesional femenino de Colo Colo, lo que fue aceptado por la institución”, consigna una nota firmada por la concesionaria.

En Macul afirman que no hubo variaciones en las condiciones que el club le había comprometido a Viso.

El comunicado

A través de una carta, las dirigidas por Luis Mena habían expuesto su versión. “Como jugadoras del plantel femenino de Colo Colo, queremos dar a conocer a todos y todas las hinchas de Colo Colo, medios de comunicación y a la opinión pública en general; que nosotras no reconocemos como cierto el comunicado de prensa publicado el 14 de septiembre de 2022, sobre de la supuesta “renuncia voluntaria” de Ysaura Viso. Por eso, queremos expresar las verdaderas razones por las que nuestra compañera se vio obligada a renunciar. Viso fue contratada bajo ciertas condiciones, entre ellas remuneración, gestión de hospedaje y trámites necesarios para traer a su pareja, siendo este punto de gran importancia para ella, dentro de todas las condiciones acordadas previas a su llegada”, plantearon, mediante un comunicado.

La queja continúa. “El club y dirigencia no cumplieron con la búsqueda, ni papeleo para el hospedaje, siendo la misma Viso, quien salió con varias de sus compañeras a las calles de Santiago, con la finalidad de conseguir arriendos disponibles. Sin tener respuesta alguna, más del primer semestre tuvo que dormir en condiciones no favorables para ninguna jugadora, que le ocasionaban dolencias musculares en su espalda baja, por lo que Viso en su disposición de mejoras su situación consiguió varias alternativas de arriendo, pero desde la dirigencia no fueron capaces de consignarle los documentos necesarios para concretar una de las opciones, dejando sola a la jugadora en este proceso, teniendo que resolver por sus medios”, expresaron. También manifestaron que el respaldo del técnico Luis Mena había impedido una partida más temprana y teorizaron respecto de si el club habría actuado de la misma forma con un integrante del primer equipo masculino.