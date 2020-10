Simeone vs. Pellegrini: chocan los técnicos sudamericanos activos con más partidos en La Liga

Una dura derrota sufrió el Betis en la última fecha de la liga española. Los verdiblancos cayeron 0-3 con la Real Sociedad, en un encuentro que le dejó un mal sabor de boca a Manuel Pellegrini y compañía por el trabajo arbitral y el uso del VAR. El técnico chileno fue políticamente correcto en el análisis, porque la Federación Española le abrió un expediente luego de sus críticas abiertas tras la derrota con el Real Madrid.

Lo concreto es que el Betis tiene un 50% de rendimiento en seis partidos y el próximo desafío será este sábado, ante otro de los animadores del certamen: el Atlético de Madrid. Aunque la atención de la fecha la tiene el clásico entre el Barcelona y el Madrid, el choque entre colchoneros y béticos asoma como atractivo. Será un choque de estilos, entre Diego Simeone y el Ingeniero Pellegrini, que tienen varias cosas en común, sobre todo si se trata de la liga española.

Tanto el chileno como el argentino son los técnicos sudamericanos activos con más partidos dirigidos en la Primera División hispana. El chileno acumula 338, sumando sus presencias en Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis. Es el tercero en el listado total de los entrenadores sudamericanos en La Liga, que lidera el argentino Helenio Herrera, quien estuvo en 359 encuentros. Por su parte, el Cholo suma 330 y está detrás de Pellegrini, en la cuarta posición (ver tabla). La distinción es que el transandino solo tiene partidos dirigidos en el Atlético.

Técnicos Partidos en La Liga Helenio Herrera (ARG) 359 Roque Olsen (ARG) 345 Manuel Pellegrini (CHI) 338 Diego Simeone (CHI) 330 Víctor Espárrago (URU) 330

Hay otra situación que cruza a ambos estrategas. El debut de Simeone como entrenador de los colchoneros fue el 7 de enero de 2012, empatando 0-0 con el Málaga de Pellegrini, en La Rosaleda. El exfutbolista argentino es el DT en ejercicio que lleva más tiempo en la Primera División hispana.

En la previa al duelo, Pellegrini analizó lo que viene. “Creo que ya no es casualidad el hecho de que o no nos hace goles o nos meten tres. Debemos tener la tranquilidad suficiente cuando se está abajo en el marcador para seguir manteniendo una línea de juego con orden e intensidad. El tiempo hace que te vayas acostumbrando a las mecánicas de juego. Tenemos que ser muy conscientes de que no podemos pasar de picos muy altos de rendimiento a encajar tres goles por partido”, manifestó el chileno.

El partido entre el Atlético y el Betis se juega a las 16 horas de Chile, en el estadio Wanda Metropolitano.