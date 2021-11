Sin Vidal ni Alexis el Inter gana en su visita a Venecia

Inter venció sin Vidal ni Alexis en un partido cómodo. El conjunto nerazzurri no tuvo problemas para doblegar al Venezia por 2 a 0 en su visita al noreste de Italia. Simone Inzaghi prefirió no citar a los referentes chilenos por no estar aptos para jugar el encuentro. El Rey habría presentado un cuadro febril, mientras que el Niño Maravilla todavía no se recupera totalmente de la lesión que sufrió ante Ecuador.

A mitad de semana, el Inter había vencido por 2 a 0 al Shakhtar Donetsk, en un partido que fue clave para los italianos ya que lograron clasificar a octavos de final de la Champions League. Algo que no lograban desde que retornaron a la competición.

Respecto al partido, válido por la fecha 14 de la Serie A, este empezó con dominio de la visita. Desde un comienzo el Inter logró posicionarse en el campo del local y hacerse con la posesión del balón. Algo que le permitió al conjunto de Inzaghi presionar con remates y llegadas durante el primer tiempo.

Tanto presionar le dio resultado al cuadro lombardo, pues en al 34′ Hakan Çalhanoğlu sacó furioso remate desde fuera del área que se coló pegado al palo derecho de Sergio Romero. Nada que hacer para el cancerbero argentino. Cinco minutos más tarde llegó la única llegada de peligro del local por medio de un remate de zurda de Aramu, que Samir Handanović pudo desviar de forma magistral. Así, se fueron al descanso.

El segundo lapso comenzó con un Venezia más propositivo. De hecho, el mismo, a los 48′, Aramu tuvo un buen remate que pasó levemente desviado por del palo derecho del cancerbero visitante.

De ahí en más el Inter volvió a controlar el encuentro buscando el segundo tanto que le diera la tranquilidad. Gol que llegó a través de un penal ejecutado por Lautaro Martínez en el epílogo del partido a los 90+6′.

Con el triunfo, el campeón vigente deberá esperar hasta mañana para saber si logró cortar un poco la diferencia con los punteros de la Serie A, que son Milan y Napoli respectivamente. Por mientras, se mantiene a un punto y en una expectante tercera posición, con 31 unidades.

Ahora, los lombardos recibirán al Spezia la próxima fecha, que se jugará en el Giuseppe Meazza el miércoles 01 de diciembre a las 14:30 hora de Chile.