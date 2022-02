Su ex club le amarga el día a Brereton: Blackburn cae y sale de la zona de ascenso directo

No fue el mejor día para Blackburn Rovers. Este miércoles, por la fecha 31 del Championship, el equipo de Lancashire perdió de local por 2-0 con Nottingham Forest y cayó en la tabla de posiciones, saliendo de la zona de ascenso directo a la Premier League (cabe recordar que suben los dos primeros). Ben Brereton Díaz fue titular, pero no pudo ante su ex club.

Era un duelo especial para el seleccionado chileno. En 2015, el delantero firmó con The Reds tras salir del Stoke City y estuvo en la institución hasta 2018, cuando pasó al Rovers. La derrota no llegó en un buen momento para los de Tony Mowbray, considerando la pugna que tiene por uno de los dos cupos directos hacia la primera división inglesa. Es el tercer partido consecutivo sin victorias.

En los 22′, Nottingham Forest abrió la cuenta con el gol de James Garner. Para el complemento, todo se le complicó al Blackburn con la expulsión de Darragh Lenihan, en los 53′. Hacia el epílogo del juego, Brennan Johnson puso el 2-0 final mediante un lanzamiento penal. Brereton terminó siendo amonestado por reclamos.

El equipo de Ben bajó al tercer lugar de la tabla de posiciones, con 53 puntos en 31 partidos. Fue superado por Bournemouth, que llegó a 55, tras superar por 3-1 al Birmingham City. En este momento, Blackburn Rovers está en zona de playoffs, una liguilla que definirá el tercer ascenso. Lo que complica al cuadro de Ewood Park es que tiene dos partidos más que el nuevo escolta. El puntero del Championship es el Fulham, con 61 unidades.