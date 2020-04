Sufren Díaz, Arias y Mena: Racing se suma al recorte salarial en el fútbol

Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias verán reducidas sus liquidaciones de sueldo. Víctor Blanco, el presidente de Racing, el equipoBetis en el que militan los tres chilenos, anunció que la Academia se sumará a la tendencia que empieza a primar en el fútbol mundial, ante la escasez de recursos derivada de la paralización de actividades generada por el coronavirus, que incluso se ha traspado a los clubes chilenos.

El timonel albiceleste sostuuvo que el ajuste no será impuesto. “La reducción de los salarios será consensuada, los jugadores lo van a entender, no viven en una burbuja”, declaró en diálogo con FM Late. "Los fondos que entran al club no alcanzan para pagar, porque entran de los socios, sponsors, televisión, pero no sabemos hasta cuando”, expresó Blanco en diálogo con FM Late y explicó que Racing “está ordenado y con los sueldos al día”.

El Betis también baja la planilla

El caso del club transandino, que se suma a políticas similares en el Barcelona, la Juventus, el Bayer Leverkusen y los chilenos Unión Española y Deportes Iquique, no es el único que se conoce en esta jornada. El Betis, de la Primera División española, comunicó que sus jugadores, técnicos y ejecutivos redujeron sus ingresos para “garantizar la viabilidad del club y evitar un ERTE”.

En tanto, el Barcelona aplicó el ERTE a todas su actividades deportivas rentadas exceptuando al fútbol profesional. En el caso de la plantilla que integra el chileno Arturo Vidal, se consensuó la reducción del 70 por ciento de los salarios mientras dure la inactividad. El dinero será reintegrado cuando se normalicen las competencias.