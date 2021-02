Tabilo barre con Bagnis y se mete en octavos en Concepción

Sonríen los chilenos en Concepción. A la victoria matutina de Barrios, se le suma la de Alejandro Tabilo (167°) sobre Facundo Bagnis (127°) en el último partido de la jornada. Pese a que el pronóstico en la previa era favorable para el argentino, el chileno-canadiense demostró en la cancha que está decidido a llevarse el torneo. Un lapidario 6-2 y 7-5 para asegurar su presencia en los octavos de final.

Tabilo fue amo y señor del primer set. Comenzó quebrando en el juego inaugural del partido y de ahí no le dio respiro al argentino. Bagnis, frío y lento, sucumbía con cada pelota que golpeaba el chileno. Los errores no forzados del argentino comenzaron a ser una tónica y la incomodidad lo superaba. Alejandro por su parte seguía realizando un tenis rasante. Se le vio mucho mejor que en Turquía.

6-2 fue el primer set para Tabilo, donde el chileno jugó prácticamente solo. Nadie en el Club de Bellavista pensaba que la diferencia iba a ser tan abismal entre los jugadores. Y es que el número 167 del mundo, superó a su rival en todos los aspectos del juego. Bagnis miraba incrédulo a su banquillo, buscando respuestas. Pero estas no llegaban.

El segundo set, puede dividirse en dos partes. De entrada quiebre a favor del pupilo de Guillermo Gómez y la pesadilla de Bagnis no hacia más que prolongarse. Errático en todos los puntos, no pudo encontrar ningún golpe en el cual apoyarse para intentar dar vuelta el partido. Tabilo por el otro lado, movía la bola constantemente, buscando que el argentino no pudiese ordenar sus ideas. El segundo quiebre llegó en el 3-1 y parecía que ese era un golpe fatal para Bagnis.

Pero Tabilo no supo cerrar el partido. Bajó el nivel en sus servicios y dejó que el argentino se abriera paso. de 4-1 a 4-5 sin escalas. Con el segundo set a un juego de escaparse, el chileno recuperó confianza y lograr igualar el marcador. Fueron minutos de alta intensidad para Alejandro, que tuvo un bajón en su rendimiento, pero que de igual forma logró encontrar la profundidad que necesitaba para hacerle daño a Bagnis. Con la iniciativa de los puntos recuperada, quebró en el cinco iguales. Sacó a favor del viento y cerró el partido con un trabajado 7-5.

Gran triunfo para la segunda raqueta nacional en esta primera ronda del Challenger de Concepción. Un partido donde el nacido en Toronto se ríe de las estadísticas y demuestra que su tenis va más allá de un ranking. Ahora espera rival para la ronda de los dieciséis mejores. Jugará el miércoles.

Todos los partidos de la primera jornada:

Emilio Gómez (ECU) a Nicolás Álvarez (PER) 6-4, 1-6 y 6-0

Vitaliy Sachko (UKR) a Mariano Kestelboim (ARG) 6-3 y 6-1

Hernán Casanova (ARG) a Facundo Díaz (ARG) 7-5 y 6-0

Thiago Tirante (ARG) a Rafael Matos (BRA) 6-3, 2-6 y 6-3

Carlos Gómez Herrera (ESP) a Oscar Gutiérrez (BRA) 6-4 y 6-4

Tomás Barrios (CHI) a Guillerme Clezar (BRA) 6-2 y 6-2

Facundo Cerundolo (ARG) a Andrea Collarini (ARG) 7-5 y 7-5

Alejandro Tabilo (CHI) a Facundo Bagnis (ARG) 6-2 y 7-5