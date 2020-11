Tania González y Matteo de Gavardo tienen dispar sábado en el Mundial de Enduro

Un dispar sábado tuvieron Tania González y Matteo de Gavardo en la fecha que se está disputando en Portugal del Mundial de moto enduro. La chilena competía por primera vez en Europa y lo está haciendo en el Open 2, siendo la única mujer entre una grilla de partida de puros hombres.

González, sin embargo, tuvo un duro debut en el Viejo Continente, pues un problema en su moto le hizo abandonar el circuito de 60 kilómetros y no sumar tiempo, en una jornada marcada por la lluvia que cayó sobre Marco de Canaveses, donde está disputando la fecha.

“Fue una carrera muy dura y no lo pasé bien. Vine a eso, a sumar experiencia y a conocer el nivel de estas pruebas. Comparado con las competencia en Chile, fue muy extrema. Es mucha la diferencia, por eso sufrí harto. Ahora a sacar lo positivo. Finalmente solo hice una vuelta y decidí abandonar por problemas técnicos”, dijo la oriunda de Licantén y que representó a Chile en los Six Days de 2018.

Por su parte, Matteo de Gavardo se ubica octavo en el Open 4 de la misma competencia, luego de un sábado en el que consiguió el sexto y undécimo puesto en las especiales que corrió.

“Fue un día duro por el clima, donde los chilenos no nos sentimos tan cómodos. Llovió toda la segunda parte de la prueba lo que complicó más el andar de todos. Lamentablemente, perdí como dos minutos en la especial 3 (Extrema 1) porque me caí. Luego me enfrenté a un piloto que estaba pegado en el barro. Al tratar de pasarlo, volví a caerme. En fin, mañana iré más tranquilo para no cometer errores”, comentó Matteo.

Ambos volverán a las pistas este domingo, para disputar la jornada final de la fecha del Mundial de Enduro que se disputa en Portugal.