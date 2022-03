Técnico de Blackburn tras el viaje de Brereton a Chile: “En un mundo ideal se quedaría aquí”

La selección chilena tendrá un cierre complejo en las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. El equipo de Martín Lasarte tendrá que apostar todo en las últimas dos fechas para pelear por uno de los cupos a la Copa del Mundo ante dos selecciones complejas. Primero será Brasil en el estadio Maracaná y, por último, Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

Ante esto, el DT uruguayo necesitará de lo mejor de cada jugador. Por lo mismo, al técnico del Blackburn, Tony Mowbray, no le agrada la idea de dejar ir a Ben Brereton, uno de sus mejores goleadores, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación de una lesión.

Este lunes Mowbray confirmó que el delantero anglo-chileno viajó a Chile para unirse a la Roja. Según comunicó el club, el delantero de 22 años está a dos semanas de regresar, pero de todas formas fue llamado a pesar de los informes médicos entregados al cuerpo técnico comandado por Lasarte.

Ben Brereton sufrió una lesión en el tobillo durante el encuentro entre los Rovers y West Bromwich el 14 de febrero.

“Honestamente, no estoy seguro de dónde estará cuando nos enfrentemos a Coventry después de la pausa internacional”, comentó el DT de los Rovers a los medios oficiales del club sobre Brereton.

“Ha volado a Chile y lo estarán evaluando. En un mundo ideal, se quedaría aquí y se prepararía, se pondría al día y avanzaría para jugar contra Coventry”, encuentro programado para después de la fecha FIFA.

“Hemos enviado nuestros registros médicos y nuestras opiniones sobre dónde creemos que está y creo que hay muy pocas posibilidades de que esté involucrado en ese primer juego contra Brasil. Hay muchas chances de que lo lleven, si tienen un resultado positivo contra Brasil, para jugar contra Uruguay si todavía tienen media chance de clasificarse”, continuó.

“Tenemos que lidiar con eso. Hay mucho en juego para Chile y nos hemos guiado por las reglas de la FIFA”, añadió.

“Ben lo ha pasado fantástico con Chile, pero si no se siente del todo bien debería decirlo porque contra Brasil no van a querer jugar con medio jugador, van a querer 11 troyanos que luchen por su país, no alguien cojeando”, cerró Mowbray.