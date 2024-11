“Tenemos que subir el nivel”: la exigencia de José María Buljubasich para la temporada 2025 de la UC

Universidad Católica no pudo conseguir este sábado el objetivo de llegar a la Copa Libertadores. Si bien los cruzados mantenían la ventaja de alcanzar el tercer puesto de la tabla, la derrota cosechada contra Coquimbo Unido y otros resultados los terminó relegando al quinto puesto.

Por lo mismo, José María Buljubasich lamentó el cierre de la temporada, no sin antes reconocer a Colo Colo por su nuevo título y a Fernando Zampedri por convertirse en goleador del Torneo Nacional por quinta vez consecutiva.

“Saludar a Colo Colo y felicitarlo por lo que hizo ayer. A Zampedri, por ser el pentagoleador de fútbol chileno. Se merece los elogios y halagos que ha recibido en estos momentos”, sostuvo antes de referirse a la campaña de la UC.

“Aparece la frustración de cómo terminamos, porque estuvimos muy cerca del Chile 3. Cuando uno va perdiendo objetivos más importantes, uno se propone nuevos. Nos quedó una sensación de frustración al final. No tuvimos el vuelo futbolístico que nos permitiera pelear el campeonato. Hasta el primer partido de la segunda rueda estábamos en la discusión. Hay factores que van pasando la cuenta, pero esos son hechos puntuales. En el análisis general, nos faltó”, lamentó el exportero.

“Entiendo y comparto la exigencia que tenemos de parte de nuestros hinchas, pero hay que contextualizar en un momento en el que la UC está en dos frentes. Uno es la parte deportiva y la otra es la construcción de un estadio. Ambas cosas genera un estrés, una tensión y otras situaciones estar en este proceso. Uno quiere transmitir que ojalá pudiéramos ser campeones y tener un estadio como lo estamos haciendo”, agregó.

Además, descartó hablar de una crisis. “Cruzados desde que está conformado en 14 años ganó 7 títulos nacionales. Hace algunos años ganamos un tetracampeonato. Sí entiendo la exigencia que puede haber. Nosotros jugando de local en San Carlos teníamos un 73% de rendimiento. Esta temporada tuvimos un 45%. El foco de una institución en un momento como este, me parece injusto hablar de crisis. El ideal sería hacer un estadio como lo estamos haciendo y salir campeones. La parte del estadio ha afectado indirectamente la parte deportiva, pero no tiene toda la culpa. Hay errores que hemos cometido”, reflexionó.

Además, respaldó el trabajo de Tiago Nunes. “Estamos muy contentos con él. Creemos que si no se lograron más puntos tiene que ver con una cuestión general, pero no que tenga que ver con el trabajo del entrenador. Estamos trabajando con él la temporada que viene”, adelantó.

Refuerzos

Una de las primeras dudas sobre la conformación del plantel de la temporada 2025 fue la posible llegada de Gary Medel, pues el jugador ha estadio siendo relegado en Boca Juniors. A pesar de esto, Buljubasich explicó que “hoy él tiene un contrato con Boca que, si no me equivoco, tiene un año más. Boca no ha terminado su participación y nosotros no tenemos información concreta para hablar de ese tema. No hemos conversado con el jugador. Si sucede algo, se conversará”.

En cuanto a la búsqueda de refuerzos, evitó hablar de las posiciones requeridas, pues aún se está negociando la continuidad de algunos futbolistas. “Creemos que tenemos que subir el nivel de este año. Las posiciones prefiero no comentarlas, porque estamos en proceso de negociaciones que se deberían dar esta semana o la que viene. Estamos analizando un montón de posiciones y va a depender de las posibilidades que aparezcan. Cualquier jugador que quiera llegar de otra liga, lo más probable es que terminen sus competencias en diciembre. Este proceso va a ser muy largo y luego vamos a ir viendo las prioridades. Deberían llegar 4 o 5 jugadores”, explicó.