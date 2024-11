Decepción cruzada: la UC se derrumba en su final e Iquique logra el Chile 3 para la Copa Libertadores

El fin de semana de definiciones en el fútbol chileno no solo se remite a la lucha por el título entre Colo Colo y la U. La última fecha del Campeonato Nacional presentó el sábado la disputa por el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores 2025, premio codiciado tanto deportiva como económicamente. El que se quedó con el tercer lugar fue Deportes Iquique. Los nortinos derrotaron por 2-0 a Unión Española y se beneficiaron de la derrota de Universidad Católica 2-1 con Coquimbo Unido.

La primera opción para lograr el cupo internacional era de la UC. Dependía de sí misma, con una victoria sobre los coquimbanos en la calurosa tarde de Santa Laura. De igual manera, debía poner un ojo en lo que pasaba en el norte, entre celestes y rojos. Y por cómo se fueron sucediendo los hechos, se hizo inevitablemente necesario. Además, estaba la opción de que Fernando Zampedri sentenciara su condición de pentagoleador del fútbol local, algo inédito en la Primera División criolla.

La principal novedad en el equipo de Tiago Nunes fue el retorno de Gonzalo Tapia, tras una suspensión por amarillas. El delantero, convocado por Gareca para las Eliminatorias, se ubicó en el primer tiempo como puntero izquierdo, mientras que el ‘Cimbi’ Cuevas lo hizo por la derecha. César Pinares, libre, se instaló como enlace. El cuadro universitario fue de más a menos en los 45′ iniciales. En los 15′, Tapia tuvo la apertura del marcador, pero no pudo ante el achique de Miguel Pinto (quien reemplazó a Diego Sánchez en el arco pirata). A media que pasaron los minutos, Católica entró en una laguna.

Coquimbo le fue tomando la mano al partido y se acomodó mejor. La propuesta de los aurinegros hizo que a la UC le costara de sobremanera la elaboración. Era cuestión de observar cómo se complicaba la línea defensiva a la hora de salir jugando desde el fondo. No tenían pase. Además, el juego se fue calentando. La Católica se notaba irritada, molesta, reclamando por todo. Síntomas de frustración, porque no estaba jugando bien.

A esas alturas de la tarde, Iquique ya estaba venciendo a Unión Española gracias al gol de Steffan Pino (10′). El panorama se complicó aún más para los cruzados cuando en los 44′ marcó la visita mediante un tiro libre de Jorge Henríquez. Un remate colocado dio en un poste y se cuela en la portería de Sebastián Pérez. Al cabo de los primeros tiempos, los Dragones Celestes se estaban adueñando del Chile 3.

La UC estaba obligada a correr riesgos, para remontar el marcador. Nunes sacó a Daniel González para ubicar a Clemente Montes. El brasileño movió el equipo (tres en el fondo), ubicando a Farías como líbero (improvisado y con amarilla, altamente riesgoso) y dejando a Cuevas como lateral derecho. Muchos movimientos que notaban lo extraviado que estaba el entrenador, ante lo urgido de los puntos. Y para peor, en los 47′ llegó el 2-0 de Iquique en el norte, obra nuevamente del espigado Pino.

La chance más clara sucedió en los 62′, cuando Miguel Pinto le sacó un remate a quemarropa a Zampedri, dentro del área. No le salía absolutamente nada a una Católica frustrada y nula de claridades. En los 69′, llegó un segundo golpe. Un zurdazo de Andrés Chávez bate a Pérez para poner el 2-0 para un Coquimbo de libreto claro y eficaz. La ilusión cruzada se venía abajo como un castillo de naipes. Todo lo contrario con Iquique, que estaba haciendo los deberes.

El final presentó algo de incertidumbre porque la UC encontró el descuento mediante un tiro penal, tras la revisión del VAR por una mano de Fernández. Zampedri ejecutó y convirtió a 5′ del final. Más allá de sacarle un gol más a Rodrigo Contreras (Everton) en la tabla de goleo, le dio algo de oxígeno a un equipo que estaba jugando a la ruleta rusa. Ese impulso no alcanzó.

El Iquique de Miguel Ramírez se quedó con el Chile 3, mientras que la UC tiene en el bolsillo la Sudamericana (otra vez). Le queda una bala, una operación que no depende de sí, para entrar en la Libertadores: que Magallanes se meta a la final de la Copa Chile y que no ascienda a Primera, para que corra la lista en el torneo. Católica decepcionó en el momento menos oportuno.

Ficha del partido

U. Católica: S. Pérez; B. Ampuero, D. González (46′, C. Montes), G. Kagelmacher (60′, A. Parot), E. Mena (60′, J. F. Rossel); A. Farías, F. Zuqui; C. Cuevas, C. Pinares (75′, F. Arancibia), G. Tapia; y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

Coquimbo Unido: M. Pinto; D. Escobar, E. Hernández, M. Fernández, J. Cornejo; D. Glaby, S. Galani (90′+2, B. Cabrera); A. Azócar (66′, A. Camargo), J. Henríquez (58′, S. Cabrera), M. Mundaca (58′, B. Chandía); y A. Chávez. DT: E. González.

Goles: 0-1, 44′, Henríquez, de tiro libre; 0-2, 69′, Chávez, con tiro de zurda; 1-2, 85′, Zampedri, de penal.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Farías, Ampuero, Zampedri, el DT Nunes y Parot en la banca (UC); Cornejo, Hernández, Galani, Fernández (COQ).

Estadio Santa Laura. Asistieron 10.458 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.