El millonario cheque que la ANFP le entregó a Colo Colo tras levantar el título del Torneo Nacional

Colo Colo fue a Copiapó y levantó el título de Primera División. El Cacique solo empató 1-1 ante Deportes Copiapó, sin embargo, el empate por el mismo marcador de la U ante Everton mantuvo al elenco albo como único líder del certamen. “Este triunfo es para todos los colocolinos de Arica a Magallanes. Nos costó al principio por la Copa Libertadores, pero los jugadores lo dieron todo. Para 2025 prometo lo mismo que cuando volví a la presidencia, vamos a trabajar duro para ir por el título y vamos a buscar el mejor equipo posible para dar la pelea en el ámbito local e internacional. Ahora vamos a festejar al Monumental. Hoy Chile está de fiesta”, señaló Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tras el partido final.

En la concesionaria sacan cuentas alegres. No solo por el ámbito deportivo, sino también por el dinero que agregan a sus arcas. La Conmebol a través de la ANFP, deposita un premio al campeón que va directamente para el plantel. Ese monto es de 600 mil dólares. Eso no es todo, ya que se le agregará el 50% de la recaudación de un partido amistoso. Además, según información de El Deportivo hay voces dentro del plantilla que esperan un incremento de estos montos. Es un agregado a lo que han ganado este 2024 por su buena campaña. Por llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores recibieron US$ 7.380.000. También por el título tendrán otra cifra por lograr la clasificación a la fase de grupos del próximo certamen continental.

Arturo Vidal anotó el gol de Colo Colo ante Copiapó. Foto: Photosport

Luego del compromiso ante Copiapó, Arturo Vidal fue uno de los futbolistas más emocionados. “Es un sueño, podré haber ganado mucho, pero no hay nada como esto. Volver a los 37 años... solo tengo agradecimiento. Este equipo tuvo todo, corazón, garra, trabajo, esfuerzo, sacrificio y unión”, señaló el Rey.

“No sé si el gol vamos el título, fue el esfuerzo de todo el año. Estamos muy contentos por haber llegado al último partido haciendo un campeonato espectacular, una segunda rueda como nadie. Ahora el miércoles debemos quedarnos con la otra copa. Los campeonatos siempre, en todos lados, se definen al final. Yo lo dije en otro momento, si teníamos solo el Campeonato Nacional, hubiéramos ganado todos los partidos”, sentenció el mediocampista.

En medio de la celebración alba, Jorge Almirón le agradeció a sus dirigidos lo exhibido en el Campeonato Nacional. “Dramático, pero sabe mejor por todas las trabas que nos pusieron. Lo ganamos en la cancha, como se debe ganar en el fútbol. Gracias a los jugadores y la gente. Soy campeón pese a todas las trabas que me pusieron. Creímos que se podía dar lago bueno. Hoy se corona. Fue muy difícil el rival jugó su mejor partido. Sabíamos que iba a ser así. Merecíamos ganarlo, el final del partido fue todo nuestro”, destacó.