Ter Stegen se sincera: “No tengo ni idea de fútbol... a veces me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo idea”

En medio de la pandemia del coronavirus, Marc-André ter Stegen hizo noticia por una particular confesión. El portero, actualmente compañero de Arturo Vidal en el Barcelona, dialogó con el diario El País y sorprendió al revelar que no se considera un seguidor del fútbol, por lo que suele ser incapaz de reconocer a sus colegas en el campo de juego.

"No tengo ni idea, no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea”, declaró el alemán al medio citado.

“En España me pasa con los nombres de los rivales, no sé cómo se llaman. Cuando me ponen el vídeo sí sé quién es, cómo se mueve en el campo o cómo chuta. Es un poco raro”, complementó.

Finalmente, se refirió al brote mundial del Covid-19: “Lo llevo con mucha tranquilidad, el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa".