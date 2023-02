Thiem anticipa su duelo ante Garin: ”El público estará de su lado, pero espero una atmósfera muy agradable”

El rostro más importante del Chile Open se encuentra listo para su debut. Dominic Thiem saldrá a la cancha del court principal de San Carlos de Apoquindo este martes a las 20:30, pero no tendrá a los fanáticos de su lado. El sorteo lo dejó emparejado a Christian Garin en lo que será el duelo estelar de la primera ronda.

Un encuentro al que el austriaco se encuentra preparado e ilusionado. En la conferencia de prensa previa al partido, contó sobre sus días en Santiago y las sensaciones que le produce debutar en un país con el que tiene una estrecha relación gracias a su vínculo profesional con Nicolás Massú.

“Será un desafío un desafío muy difícil enfrentarme a Christian. El público estará de su lado, pero aún así espero una atmósfera muy agradable. Será un buen desafío”, comentó diciendo el ex tres del mundo, quien de paso admitió que no hay muchos secretos con su rival.

“Hemos practicado muchas veces, conozco a Garin muy bien y él también me conoce mucho, entonces no creo que haya muchos secretos. No hay nada nuevo, ni muchas sorpresas, pero aún así será un buen emparejamiento”, añadió.

Obviamente el hecho de que Nicolás Massú sea el entrenador del europeo ayuda a que ambos tenistas se hayan cruzado reiteradamente en sesiones de entrenamiento y que conozcan de manera perfecta sus estilos de juego.

Y sobre su entrenador, Thiem no tuvo más que elogios, aclarando que aún tiene total confianza en el olímpico chileno, quien ya hace cuatro temporadas lo dirige. “Llevamos mucho tiempo y ha sido una relación muy buena e interesante, estoy muy contento con él. Obviamente apenas comenzamos tuvimos un gran éxito inmediato, ganamos muchos torneos y coronamos con el US Open. Después vinieron tiempos más desafiantes con las lesiones y los resultados, pero la relación sigue ahí. Sigue muy bien. Estamos trabajando juntos por mejores resultados para así salir de esta situación difícil”, expuso.

En relación al trabajo puntual que vienen realizando de cara a este torneo, el ganador de Indian Wells en 2019 destacó el tiempo que han pasado en Santiago. “Tuvimos suficiente tiempo para preparar bien el torneo, lo que es importante porque estamos a mucha altura, con condiciones muy distintas a las de las últimas dos temporadas. Me siento muy bien para mañana”, opinó.

Finalmente, y aprovechando la temática sobre la capital chilena, Thiem admitió sentirse muy a gusto: “Nico (Massú) conoce a todo el personal y también muy bien a la ciudad. Nos ha llevado a muy buenos lugares y ya me siento casi como en casa aquí, lo que es genial”, concluyó.