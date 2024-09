“Todos están esperando que los dorados salgan”: Históricos de la Roja visualizan a la Selección sin Alexis Sánchez

Alexis Sánchez es el gran dolor de cabeza de Ricardo Gareca de cara a la doble fecha de Eliminatorias que viene en septiembre. El Niño Maravilla no estará. Si bien su Copa América no fue buena, se seguía perfilando como el elemento más importante en el ataque de al Roja para el Tigre. Se trata del goleador histórico del combinado nacional. Ahora el estratega deberá estructurar una ofensiva distinta, más joven, pero con mucho menos experiencia internacional que el ariete del Udinese. Además, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, en Juan Pinto Durán temen que su presencia peligre para los duelos clasificatorios de octubre y noviembre. El tocopillano arriesga perderse los siguientes seis compromisos de la selección chilena en su camino rumbo al próximo Mundial.

La situación fue informada el miércoles pasado por el elenco de la Serie A. “Alexis Sánchez sufrió una lesión por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda durante el entrenamiento”, indicaron en su reporte oficial. Dos días después, Gareca dio a conocer la nómina oficial sin el nortino. “Hoy estuve conversando con Alexis, él tiene siempre la intención de estar presente, pero bueno como se corroboró es una lesión muscular. Para liberarlo y tratar de que se recupere de la mejor manera preferí no convocarlo, darle todo el tiempo para que se recupere bien. Él por lo que le tocó vivir en este último tiempo, donde no se sabía dónde iba, entreno acá y ahora en el equipo que está. Es necesario que agarre continuidad y se recupere de este problema muscular que tiene. Él querrá ser participe, querer estar, pero es importante que se ponga bien para todo lo que viene”, dijo el DT.

“Alexis tiene una relevancia parecida a la de Messi en Argentina, sin llegar a comparaciones. Tiene una relevancia de ese nivel. Es lo que pienso yo. Lo que pasa es que necesitamos, todos, resolver el tema sin los mejores jugadores. Puede llegar a pasar. Por lesiones o porque el tiempo es terminante para todos. Debemos responder sin los mejores jugadores, tenemos que estar preparados. Es un desafío para los convocados, para los entrenadores. Alexis ocupa su lugar, que bien merecido lo tiene, en el concepto de la gente, de todos, pero le tenemos que responder a él y se tiene que quedar tranquilo que los muchachos van a poner la cara por Chile. Confiamos plenamente”, complementaba el DT.

La presencia de Alexis Sánchez está descartada para septiembre y peligra para octubre. Foto: Photosport

El contexto en que la Roja enfrentará a Argentina en Buenos Aires, con esto, se vuelve similar al de hace un año, cuando, producto de no haber realizado pretemporada, Sánchez se lesionó en la antesala del enfrentamiento ante Uruguay en Montevideo y tampoco pudo estar. En ambas ocasiones está el factor común de que el formado en Cobreloa tardó casi todo el mercado de pases en encontrar equipo.

¿Quién suplirá al ariete?

La preocupación por Alexis Sánchez es prácticamente transversal. En la historia de la Selección, de todas formas, lo ven como una oportunidad de ir renovando nombres. “Bueno, Alexis está lastimado. Es mejor que se quede en su club, que lo traten y lo recuperen pronto. Si es que estuviera bien, jugando en el delantero, es un extraordinario jugador. Jugando de medio, tiende mucho a quedarse con el balón, recibe golpes innecesarios. Los niños tienen que mostrar sus armas”, propone Jorge Aravena, histórico volante de la Roja, a El Deportivo.

La Roja debe enfrentar a Argentina y Bolivia en la próxima doble fecha de Eliminatorias. Foto: Photosport

De todas manera, el Mortero sabe que el nivel que han exhibido los potenciales reemplazantes del Niño Maravilla no están al nivel que él exhibía a esa edad. “Alexis debutó a los 15 o 16 años, y a los 18 años ya estaba fuera de Chile. Ahí está la diferencia. Cuando son jovencitos y uno los ve jugar, se imagina qué posibilidades van a tener más adelante, y con Alexis, que yo lo conozco desde chico, siempre dije que iba a llegar lejos”, señala.

Por otra parte, Juan Carlos Letelier espera que esta sea la ocasión en que los nombres que quedan de la Generación Dorada se vayan despidiendo de las convocatorias. “Más allá de si la ausencia de Sánchez es por lesión o por decisiones del técnico, creo que en estos momentos todos están esperando de que ya los dorados salgan de la Selección. Ya son muchos años que están, Alexis todavía está en un primer nivel, pero está lesionado, no puede jugar. Quizás va a faltar su experiencia, es lógico, pero tenemos que pensar en un Chile sin la selección dorada”, establece el exdelantero.

Si bien el otrora goleador no se anima a anticipar como se verá la Roja sin en el ex Inter de Milán ni a dar nombres, si espera que sea la oportunidad de ver la mano de el Tigre en la cancha. “No creo que vaya a buscar otra fórmula, Gareca conoce muy bien a los jugadores que tiene, sabe bien el equipo que está formando. Entiende que no tiene los jugadores claves que tuvo la Generación Dorada. Es un nuevo proceso y sirve para ver quien rinde y quien no para considerar en las próximas convocatorias”, analiza.