Tomás de Gavardo celebra el subcampeonato mundial junior en Bajas

En una versión reducida del campeonato Mundial junior de Bajas Cross Country, Tomás de Gavardo consiguió el subcampeonato luego de resultar segundo en la fecha que se disputó este fin de semana en Portalegre, Portugal.

El chileno, hijo del emblemático expiloto Carlo de Gavardo, sumó un total de 65 puntos en las dos fechas que tuvo la reducida versión del mundial, producto del coronavirus. En Portugal se vivió una jornada donde apareció la lluvia y los problemas en la ruta, que obligaron a reducir el trayecto total de la prueba. “La organización recortó el tramo de 330 kilómetros a 79. Es la carrera más corta que he realizado hasta ahora en una competencia de estas características”, dijo Tomás. “En el kilómetro 20 debí despojarme de mi anti parras (anteojos) por piedras y barro que la rompieron debido a que una moto que me antecedía provocó el incidente. En ese intertanto, Giemza me pasó y con esa ventaja me ganó”. añadió.

Aún así el nacional se las ingenió para ganar el segundo puesto, por detrás del campeón, el polaco Maciek Giemza, ganador de la fecha y del campeonato.

“Pese a este segundo lugar, igual estoy contento con lo realizado. Las carreras son así, pero estoy conforme con lo que he crecido como piloto este año. Lo importante es haber estado acá peleando por los puntos y por una ubicación en la Copa del Mundo y por estar acompañado por mi mamá, a quien no veía hace meses”, dijo el subcampeón mundial, quien no pudo revalidar su título del año pasado.

2ª fecha

1. Maciek Giemza (POL) - 2.10′31″

2. Tomás de Gavardo (CHI) - a 3′43″

3. Konrad Dabrowski (POL) - a 16′43″8

Mundial Junior Bajas Cross Country

1. Maciek Giemza (POL) - 70 puntos

2. Tomás de Gavardo (CHI) -65