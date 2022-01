Tsitsipas dispara contra Djokovic: “Ha estado jugando según sus propias reglas”

Stefanos Tsitsipas apuntó a Novak Djokovic por su decisión de viajar a Australia sin estar vacunado, pese a ser un requerimiento de Tennis Australia: “Casi todos han seguido las normas; pero él ha estado jugando según sus propias reglas”, asegura en una entrevista al canal indio Wion.

Nole ha estado en el ojo del huracán por más de una semana y seguirá allí, por lo menos hasta que se conozca la resolución que podría sacarlo del país o darle la venia para competir.

A menos de una semana del inicio del Abierto de Australia, el número 1 no sabe si podrá disputar el Grand Slam. En ese contexto, Tsitsipas acusa al serbio de hacer que el resto quede mal: “Una pequeña minoría eligió seguir su propio camino. Hacen que la mayoría parezcamos tontos”.

Vacunado por tranquilidad

El cuarto del ranking ATP, que debutará en Melbourne ante Mikael Ymer (82°), ha declarado con anterioridad que él no promueve la vacunación, pero que no está en contra y que ya está inoculado.

Las palabras del griego en contra de Djokovic no surgen por una postura frente a la pandemia, explicó, sino por la manera de afrontar los requerimientos hechos por Tennis Australia. “He elegido estar al 100 por ciento listo para cualquier cosa que pueda pasar, para no tener que pensar en otras cosas. Eso no significa que mi forma de hacer las cosas es la correcta, o que la suya sea la incorrecta. Cada uno tiene una percepción diferente”, complementa.

Pese a que él se vacunó para estar tranquilo con sus viajes y no por motivos sanitarios, a Tsitsipas no se le pasó por la cabeza que un colega podría saltarse los protocolos establecidos. “Nadie hubiera pensado: ‘Puedo ir a Australia sin vacunarme y sin tener que seguir los requerimientos’. Para Novak ha funcionado de otra manera y se necesita mucho atrevimiento para hacerlo”, agrega.