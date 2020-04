Un calendario comprimido de la F1 complica a los equipos chicos

Hace unos días Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, confirmaba que la idea, una vez que se retomaran las competencias internacionales, es que la Fórmula Uno reprograme buena parte de los grandes premios suspendidos por el coronavirus y así tener un calendario comprimido de aquí a fin de 2020, en especial para responder a las obligaciones comerciales de la máxima categoría tuerca en el mundo,

“Una vez que sepamos que podemos comenzar, creo que realmente podríamos ver dos o tres grandes premios por mes”, dijo. "Si comenzamos en julio o agosto y llegamos a diciembre, tenemos de cinco a seis meses, multiplicados por tres...”, agregó el timonel, quien confirmó que la idea es correr a puertas cerradas y retomar el calendario con alguna carrera en Europa.

Sin embargo, la idea no cae bien a todos los protagonistas. El jefe de Alfa Romeo, Fred Vasseur, se quejó de los altos costos que esto significaría para equipos “chicos”, como el que dirige. “Es más caro hacer 18 carreras en seis meses que hacer 18 carreras en 12 meses, porque necesitas traer más stock, necesitas traer más piezas y necesitas trabajar con más mecánicos. Esto será muy costoso, y por cierto, no podremos enfrentar este tipo de situación y desarrollar el nuevo auto. No tenemos el equipo para poder hacerlo”, declaró el ingeniero francés.

En caso de que la idea se mantenga, Vasseur propone que cada fin de semana de F1 se limite a dos días, en los que se harían los entrenamientos, clasificaciones y la competencia misma. “Estaré a favor de todas las decisiones que puedan ayudar a tener tantas fechas como podamos. Estoy seguro de que si tenemos tres carreras seguidas como las que tuvimos (en 2018), en un momento dado podría tener sentido tener eventos de dos días”, cerró.

Si el calendario comenzara con Austria, en su fecha programada del 5 de julio, el calendario tendría ya 12 fechas. Con Australia y Mónaco canceldas y Francia aún en entredicho, serían siete las fechas suspendidas que podrían incluirse en el calendario. Para que una temporada de F1 sea válida debe tener un mínimo de ocho competencias.