Un hoyo en uno y con la mejor ronda del día: el mundo del golf aplaude el presente de Joaquín Niemann en el LIV

Joaquín Niemann no consiguió su tercer trofeo del LIV en Hong Kong, pero sí dejó un domingo de grandes sensaciones, donde se robó las cámaras gracias a la ronda más baja de la jornada y un hoyo en uno espectacular en la octava bandera. Postales que adornan el gran presente del chileno, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Todo en la previa al Masters de Augusta (8-11 de abril) , primer major de la temporada y donde Niemann recibió una invitación pese a no formar parte de los 50 mejores del planeta. Sus victorias en Australia y Mayakoba (después vendría otra en Arabia Saudita) llevaron a que la organización del evento lo considerara para ser parte de las acciones en Georgia. Eso sí, antes de aquello tendrá la etapa del LIV en Miami.

Eventos a los que llega con estándar de favorito. Sin ir más lejos, pese a no conseguir corona en Hong Kong (terminó cuarto), fue uno de los mejores, logrando estar siempre en la pelea por el primer puesto. Quedó a solo un golpe de aquello gracias a un domingo donde tuvo otras dos postales.

El primero y que más repercutió, su gran hoyo en uno en la octava bandera del campo. El chileno consiguió por primera vez en su paso por la superliga ese registro y el mundo del golf destacó aquello. Hasta medios de la India se tomaron el tiempo para hablar de Niemann, como fue el caso de Sportkeeda quien lo destacó como un “impresionante golpe”.

“Están en una increíble forma esta temporada del LIV, ganando el primer torneo en Mayakoba y también festejando en Yeda. Este increíble nivel también quedó en evidencia en Hong Kong”, agregaron.

Hoyo en uno que también fue destacado por el LIV en sus publicaciones en Instagram y en el video recopilatorio de los mejores golpes del día. De hecho, el vídeo tenía al chileno en el título: “Joaquín Niemann lidera el camino con un hoyo en uno”, reconocían en la pieza.

Aplausos que también llegaron desde las redes de su propio equipo, quienes destacaron el domingo fenomenal del oriundo de Talagante. “Disparó 29 golpes con un bogey en los primeros nueve hoyos y tuvo la ronda del día. Ah, y un hoyo en uno. Vaya ronda de golf de nuestro capitán”, escribió el Torque GC en sus redes sociales.

2024 se transforma así en uno de los mejores años del chileno, quien de pasó de una temporada sin grandes resultados a ser un protagonista todas las semanas de la temporada. Sus dos victorias en el LIV, se suman al título del Abierto de Australia que ganó en diciembre del año pasado y a dos top ten en eventos del circuito asiático.

Un cambio radical, que también tiene una explicación. Niemann, incluso se había animado a confesarlo en una conversación con La Tercera mientras competía por Chile en los Juegos Panamericanos. “No sé si me faltan muchas cosas (para volver a las victorias), pero también estoy en una etapa nueva, de irme del PGA al LIV. Tuve que ajustar mi calendario, mi forma de practicar, tengo compromisos por ser capitán del equipo y estoy tratando de ordenar todo eso un poco más. Creo que me agarró un poco chico y son tantas prioridades que he estado tratando de ordenarme, además de varias cosas personales. Pero creo que ya sé más o menos para donde va la dirección en la que quiero ir. Esta es la mentalidad que tengo ahora”, mencionó. A cinco meses de aquello, todo encontró respuesta.