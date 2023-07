Un récord de selecciones y más premios en dinero: arranca el Mundial femenino más grande de la historia

Uno de los eventos deportivos más importantes del año está por comenzar. Este jueves, en la madrugada chilena, se dará el puntapié inicial de la novena edición del Mundial de fútbol femenino de la FIFA. Australia y Nueva Zelanda, en conjunto, albergarán la máxima cita planetaria, en la que lamentablemente no estará presente la selección chilena. En el lejano mes de febrero, la Roja que dirigía José Letelier perdió su partido de repechaje ante Haití, tropezando en su afán de alcanzar por segunda vez un cupo en la Copa del Mundo. Esa caída significó el fin de la etapa del seleccionador. Pero esa es otra historia.

Este 20 de julio, Nueva Zelanda y Noruega, a las 3.00 AM de Chile, abrirán un Mundial especial, porque encuentra al balompié femenino en una dimensión totalmente distinta respecto a antaño. Se trata de una historia joven, en comparación con su par masculino. La primera Copa del Mundo fue en 1991, en China. En aquella ocasión participaron solo 12 selecciones y el torneo contó con un total de 26 partidos. A medida que pasaron los años y la actividad se fue masificando, la FIFA le dio otra connotación a esta competencia, hasta ahora que en 2023 se desarrollará un certamen con varias novedades y un crecimiento exponencial.

¿Por qué se considera a este Mundial femenino como el más grande de la historia? Un hecho es evidente: hay más equipos y más partidos. Además de desarrollarse de manera inédita en dos naciones, que representan a dos confederaciones distintas (Nueva Zelanda es de Oceanía, pero Australia corresponde a Asia), la Copa del Mundo tendrá un récord de participantes: 32 selecciones. Hace cuatro años, en Francia 2019, la competencia contaba con 24.

Los 32 representativos (a la usanza de los Mundiales masculinos, hasta Qatar 2022), están divididos en ocho grupos de cuatro cada uno. Las dos primeras de cada zona avanzan a octavos de final, para desarrollar la ronda de eliminación directa hasta la final, que será el 20 de agosto, en Sídney. Son ocho las debutantes: Filipinas, Haití, Irlanda, Marruecos, Panamá, Portugal, Zambia y Vietnam. Sudamérica tiene a tres elencos: Brasil, Argentina y Colombia.

Más premios

Uno de los cambios más profundos dice relación con los premios en dinero que entrega el Mundial. El total corresponde a 110 millones de dólares (dividido entre los 32 equipos), un aumento de aproximadamente 300% respecto a los US$ 30 millones ofrecidos en Francia 2019. Un porcentaje se entregará a las jugadoras y otro a las asociaciones.

Sólo por participar en la fase grupal del torneo, cada equipo recibirá 1,56 millones de dólares. La cifra va creciendo a medida de que la selección avance en la Copa. Para el tercer lugar, el premio es de US$ 2,61 millones. Las subcampeonas tendrán un premio de US$ 3.015.000, mientras que el cuadro campeón del mundo recibirá US$ 4,29 millones. Individualmente, cada jugadora campeona será merecedora de 270 mil dólares.

Cabe señalar también que, por primera vez, la FIFA comercializó los derechos de transmisión y patrocinio del Mundial femenino por separado de los del masculino. Esto implicó cierto ruido en los grandes países de Europa, considerando lo que estaban dispuestos a pagar por la televisación de los partidos (ofertas entre 20 a 100 veces más bajas en comparación con el Mundial de varones). El mismo Gianni Infantino, timonel de la FIFA, fue enfático: “Las emisoras pagan 100 a 200 millones de dólares por la Copa Mundial masculina, y solo ofrecen de 1 a 10 millones para la Copa Mundial femenina... Esta es una bofetada en la cara de todas las grandes jugadoras y, de hecho, de todas las mujeres del mundo”. Finalmente, el tema se zanjó y se llegó a un acuerdo. En Chile, el Mundial será emitido por D Sports.

Alex Morgan (EEUU), Alexia Putellas (España) y Marta (Brasil), tres nombres propios del Mundial.

Las figuras

Una potencia en el fútbol femenino es Estados Unidos. De hecho, es la selección más ganadora del Mundial, con cuatro títulos: 1991, 1999, 2015 y 2019. Su nombre a destacar es Alex Morgan (34), delantera del San Diego Wave, campeona del mundo en 2015 y 2019, y medallista de oro en los JJ.OO. de Londres 2012. Su primer logro como seleccionada fue en Chile, en el Mundial Sub 20 de 2008. Morgan es clave, al igual que Megan Rapinoe (38), quien anunció su retiro para el final de la temporada.

España tiene como base importante el Barcelona, monarca de la Champions League. En esa dirección, sobresale Alexia Putellas (29), la mejor jugadora de la actualidad. La mediocampista hispana ha ganado las últimas dos ediciones del Balón de Oro (2021 y 2022) y del Premio The Best de la FIFA (2021 y 2022). Claramente, es una de las estrellas del Mundial.

Australia, una de las anfitrionas, tiene en la delantera Samantha Kerr (29) a su pilar. Capitana de las Matildas, ha sido multicampeona con el Chelsea, con tres títulos de liga seguidos entre 2020 y 2022. Por Sudamérica, la presencia de Marta (37) sobresale. La ícono brasileña jugará su sexto Mundial. Su mejor resultado ha sido el subcampeonato en China 2007. Además, en su palmarés tiene dos medallas de plata en Juegos Olímpicos (Atenas 2004 y Beijing 2008).

Aunque Chile no haya clasificado, el fútbol local sí tendrá representación. En la nómina de Argentina hay una jugadora que milita en el campeonato chileno. Se trata de Camila Gómez, de la Universidad de Concepción.

Grupos del Mundial

Grupo A : Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza.

Grupo B : Australia, Irlanda, Nigeria y Canadá.

Grupo C: España, Costa Rica, Zambia y Japón.

Grupo D : Inglaterra, Dinamarca, China y Haití.

Grupo E : Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y Portugal.

Grupo F : Francia, Jamaica, Brasil y Panamá.

Grupo G : Suecia, Sudáfrica, Italia y Argentina.