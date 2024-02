¿Un regreso desacertado? Los números rojos de Alexis Sánchez durante su segundo paso por el Inter de Milán

El Inter de Alexis Sánchez pasa por un gran momento en la Serie A. Son líderes de la competencia con siete puntos de ventaja sobre la Juventus, acumulan cinco victorias consecutivas, son el equipo más goleador de la competición y el menos goleado. Incluso en la Champions League se impusieron en la ida de los octavos de final ante el Atlético de Madrid. Todo es alegría. Sin embargo, el Niño Maravilla sigue lejos de su mejor versión. Más allá de las cifras grupales que lucen, el ariete nacional casi no ve acción en el campo de juego. En la sumatoria de minutos ni siquiera alcanza tres partidos completos en la máxima competición italiana.

El 25 de agosto de 2023, el cuadro lombardo sorprendía y anunciaba el fichaje del formado en Cobreloa. Era su regreso a una institución de la que había salido solo un año antes y no en los mejores términos. La decisión conjunta entre el Olympique de Marsella y el ariete nacional de no extender su vínculo fue llamativa. Sobre todo porque el tocopillano se había reencontrado con su mejor versión en Francia. Fue el máximo anotador y la figura de los focenses. Sin embargo, Sánchez buscaba otros desafíos. Había terminado ofuscado por no sumar ningún título en el país galo.

“Todos sabemos que el Inter es un equipo grande acá en Italia, finalista de Champions. En mi carrera, siempre lo digo, quiero ganar y estar en escuadras fuertes (...) Quiero un Inter que tenga ese deseo de ganar. En el Calcio, lo más difícil es mantener esa tendencia ganadora. Espero con mis compañeros llegar a la Champions, que el año pasado llegaron a la final”, sentenciaba el chileno en su segunda llegada a Milán. Se ponía metas altas que, en rigor, todavía puede conseguir.

Alexis Sánchez no ha tenido los minutos que esperaba en su retorno al Inter de Milán. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Pero la opción de tener un papel protagonista se ve cada vez más lejana. La Serie A ya está en su segunda mitad y Sánchez solo suma 203 minutos. Sus apariciones son esporádicas y se remiten tan solo a la recta final de los cotejos.

El técnico Simone Inzaghi lo ha elogiado con palabras. Pero esto no se traduce en darle más oportunidades. Aun así, ha tenido destellos que lo han hecho brillar en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en la final de la Supercopa inició la jugada del único tanto del compromiso. “¡Niño! Ven aquí... ¡Ganamos gracias a tu aporte!”, le dijo Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, por la acción que significó el tanto de Lautaro Martínez.

En la Champions League tiene algo más de continuidad. Entre los seis partidos de la fase de grupos de la máxima competencia de clubes europeos, Sánchez acumuló 313 minutos, donde anotó dos goles. Sus únicas dos anotaciones en la presente temporada. No obstante, en los octavos de final, su papel fue secundario y algo menos. El el triunfo por 1-0 de los nerazzurri sobre el cuadro colchonero, el Niño Maravilla entró en el 88′. En la suma de todos los partidos con el Inter, el artillero posee escasos 518′.

Junto a lo anterior, el exArsenal suma cinco partidos con la Selección. Ante Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay y Ecuador, por Eliminatorias. Contrario a lo que le sucede en su club, con la Roja en todos los enfrentamientos ha jugado los 90′, alcanzando un total de 450 minutos. Su producción con el elenco Biscione supera por ínfimos 68′ a lo hecho en el Equipo de Todos. Una cifra muy baja si se considera que Chile no compite desde noviembre.

Futuro incierto

El contrato que une a Alexis Sánchez con el Inter de Milán expira el 30 de junio. Luego de eso, el chileno, si es que no se extiende su vínculo, queda en libertad de acción. Los reportes en Italia indican que el club no estaría interesado en seguir contando con los servicios del exUdinese.

El presente (y el futuro) de Alexis Sánchez genera preocupación en la Roja. Foto: Pedro Rodríguez

De acuerdo a lo señalado por La Gazzetta dello Sport, tanto el nortino como el austríaco Marko Arnautovic no continuarán y serán reemplazados por el argentino Valentín Carboni, prestado al Monza, y el iraní Mehdi Taremi, del Porto. El citado medio a sido uno de los más duros con el goleador histórico de la Roja en su tercer paso por el Calcio. “Después de 18 goles en total (14 en la Ligue 1) la temporada pasada en Marsella, el regreso del chileno a Milán fue decepcionante. No le faltan atenuantes porque acaba de volver de un verano sin entrenamientos grupales: como agente libre trabajó por separado y por eso se unió a sus compañeros en malas condiciones físicas”, sentenciaban a inicios de enero.

En la Selección miran con atención lo que sucede con Sánchez en Italia. Durante los últimos días, Ricardo Gareca ya advirtió cuales son sus plantes con el ariete: “Es un jugador extraordinario y me interesa que esté cerca del gol. Tendremos que ver algunas cosas, pero a él, seguramente le va a interesar estar cerca del arco, donde estuvo toda la vida”, señaló a Radio Cooperativa.

“El desafío de la gente mayor no es solamente mostrar competencia, sino que también inteligencia. Cuando uno es mayor tiene cosas que interpretar que solo tienen que ver con la inteligencia, porque correr por todos o algo por el estilo, a uno lo termina debilitando. Estos muchachos que trascienden a nivel mundial y que han jugado en los mejores equipos, si hay algo que les sobra es inteligencia. Hay que ponernos de acuerdo, hablar y ver dónde son más útiles en la selección”, complementó el estratega.

De hecho, uno de sus compañeros históricos, Arturo Vidal, ha sido enfático en señalar que, en su opinión, el tocopillano nunca debió retornar a la Serie A. “Le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde disfrutara, un lugar en que la gente lo quisiera, pero es porfiado. Martínez es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo. ¿Mkhitaryan? ¡Cómo va a jugar ese hueón antes de Alexis! Cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar”, disparó el King en una de sus transmisiones de Twitch, mientras veía un partido del Inter.

Incluso, el volante de Colo Colo arremetió contra Inzaghi, quien también fue su entrenador en la escuadra nerazzurri, por no darle más oportunidades al atacante. “A mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno. ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Qué rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. Tiene que estar donde lo quieran. Que juegue, porque es feliz jugando, pero así no. No es porque sean mejores que él, sino que porque el técnico no lo quiere y listo”, lanzaba.