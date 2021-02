Un Tomás Barrios de extremos cae en los octavos de Córdoba

Tomás Barrios (265°) se despide de Córdoba en un partido duro, donde pasó por todos los extremos posibles. A momentos protagonista y a otros dócil, terminó cayendo por 6-4, 2-6 y 3-6 frente a Josef Kovalik (128°). Con esto el chileno termina una semana donde logró entrar al torneo por los clasificatorios y jugar por segunda vez en su carrera un certamen ATP.

Remontada increíble de Barrios en el primer set. Comenzó nervioso y poco claro en los momentos claves. Pese a que el nivel de los tenistas era similar, los juegos terminaban siempre quedando en manos del eslovaco, que en las aperturas sobrepasaba al chileno. Kovalik llegó a estar 4-0 y servicio. El set estaba a un paso, pero el destino fue obstinado.

Barrios empezó a ganar tranquilidad y puntos, acortando rápidamente las distancias. En la vereda del frente, todo lo contrario. El 128 del mundo, tensionado, comenzó a perder velocidad en sus tiros y el protagonismo de los paleteos. Cuando el chillanejo logró empatar a cuatro, el descontrol se apoderó de su rival. Pelota al estacionamiento cuando quedó 0-15 y después grito de frustración al perder el punto siguiente. La tranquilidad del chileno terminó siendo una de las claves de la remontada. La soltura de sus tiros, otra.

Finalmente Barrios logró ganar seis juegos seguidos para llevarse el set. Un golpe emocional muy fuerte para Kovalik, que tras la remontada de la tercera raqueta nacional, perdió el norte del parcial.

Sorprendentemente el europeo salió al segundo set mucho mejor mentalmente. El escandaloso final del primero, hacía pensar que no iba a poder sobreponerse, pero pasó todo lo contrario. Nunca aflojó y consiguió arrebatarle el saque en el cuarto juego al tenista nacional. Con esa ventaja logró abrirse paso, esta vez sin dejar espacio para dudas. Gestionó de buena manera sus servicios y quebró de nuevo. El oriundo de Chillan terminó perdiendo por 6-2 un parcial donde no pudo mantener la potencia que mostró en su remontada inicial.

En el tercero las diferencias las marcaron los detalles. Barrios buscó en los primeros juegos, pero no pudo quebrar. Esa misma impronta lo hizo pasar complicaciones en el 1-2, pero logró salir adelante. Todo se mantuvo emparejado hasta el 3-4, donde Barrios no pudo sobreponerse a tres puntos de quiebre de manera consecutiva y terminó perdiendo su servicio. Dos errores no forzados pusieron el partido cuesta arriba. El eslovaco sacó para confirmar la victoria y eso fue todo. Celebró tras abrochar el partido con el 6-3.

Tomás Barrios se queda con las ganas de meterse por primera vez en los cuartos de final de un torneo ATP. Tuvo la oportunidad, pero no pudo. Pasó toda la tarde entre lo glorioso y lo común; y terminó masticando la derrota. El balance no es negativo. Hizo unos tremendos clasificatorios y logró jugar su segundo certamen 250. Para el tenista de 23 años, valioso aprendizaje.

