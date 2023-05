“Una acción de solidaridad que me emociona”: el Cristo Redentor apaga sus luces en apoyo a Vinicius Junior

Las acciones de repudio y solidaridad por los insultos racistas que vivió Vinicius Jr. en su visita a Mestalla se multiplicaron este lunes. Una de ellas llegó desde Brasil, el país del astro del Real Madrid, y tocó la fibra más profunda del futbolistas. Se trata del Cristo Redentor de Río de Janeiro que apagó sus luces por una hora en señal de apoyo.

La intervención fue producto de una cooperación entre el Núcleo del Deporte y la Fe del Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor, la Confederación Brasileña de Fútbol y el Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol.

El gesto emocionó al delantero de 22 años, quien publicó una extensa reflexión en sus redes sociales. “Negro e imponente. El Cristo Redentor estaba así hace un momento. Una acción de solidaridad que me emociona. Pero quiero, sobre todo, inspirar y aportar más luz a nuestra lucha. Estoy muy agradecido por todo el afecto y el apoyo que he recibido en los últimos meses. Tanto en Brasil como en todo el mundo”, comenzó señalando.

Asimismo, también les mandó un duro mensaje a sus detractores y críticos. “Sé exactamente quién es quién. Cuenten conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir cada vez más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”.

El repudio del Real Madrid

Mediante un comunicado, Real Madrid respaldó a Vinicius y expresó su gratitud por el apoyo en esta situación. “El Real Madrid C. F. quiere agradecer las numerosas muestras de cariño, solidaridad y afecto recibidas desde todas las partes del mundo hacia nuestro jugador Vinícius Júnior. Los ataques de odio y racismo deben ser erradicados de nuestra sociedad para siempre y así se han pronunciado personalidades de todos los ámbitos y desde diferentes instituciones nacionales e internacionales después de lo ocurrido ayer en el estadio de Mestalla”, expresó la entidad, a través de un comunicado oficial.

En la nota aparece aludido a Lula da Silva, el Presidente de Brasil, entre otras figuras relevantes de nivel mundial. “Asimismo sus compañeros han mostrado solidaridad y apoyo hacia Vinícius, tanto los del Real Madrid como los del resto de equipos del mundo. Leyendas, jugadores y entrenadores, algunos de ellos tan significativos en el panorama internacional como son Ronaldo Nazario, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos o Casemiro, entre decenas y decenas de figuras del fútbol mundial”, detalla.

Asimismo, criticó duramente al presidente de la Federación Española. “Nos sorprenden las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo. Con su pasividad se ha contribuido al desamparo y a la indefensión de nuestro jugador Vinícius”, consignó.