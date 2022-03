Una mirada a la Sub 17 femenina: el sueño mundialista que partió por Zoom

Faltaban cinco minutos para el término del encuentro en Montevideo y Chile todavía no estaba en India. El reloj marcaba los 85′ y el balón lo tenía Paraguay, con un saque de meta a favor. A esa altura, con el empate, las albirrojas tenían asegurado los boletos para el Mundial.

Sin embargo, tras el rechazo de la guardameta rival, el balón fue capturado por Chile y, luego de un toque, llegó a los pies de Tali Rovner, quien, sin pensarlo dos veces, dio una magistral asistencia para que Maitte Tapia pudiera escaparse hacia el área y definir tranquilamente frente a la arquera paraguaya. Gol y los festejos de las jugadoras se escuchaban en todo el estadio en Montevideo.

Minutos más tarde, una corrida de Constanza Oliver por la derecha, con autopase incluido, derivó en una asistencia que aprovechó de excelente forma Katerine Cubillos, quien solo tuvo que poner el pie para marcar el segundo gol definitivo y así asegurar la estadía en el mundial de India, que se disputará en octubre. Hecho histórico, pues será la segunda participación en una cita de esta categoría para Chile. La anterior, fue en 2010, cuando La Roja participó en el evento en Trinidad y Tobago.

Pero para materializar el éxito siempre hay un punto de partida. Y ese comenzó hace dos años atrás, en 2020, cuando el exestratega de Santiago Morning, Alex Castro, se hizo con las riendas de la selección juvenil. Y quien llevó al DT a tomar el desafío de armar el equipo que hoy toca la gloria fue el seleccionador de la adulta, José Letelier.

Castro y el sueño mundialista

Por aquel entonces, Castro ya se planteaba el desafío de ir al Mundial y, teniendo ese horizonte, se puso a trabajar. Según cuenta, la formación de este grupo se hizo hace tres años atrás, cuando se hizo una prueba masiva a la que se incorporaron también jugadoras de algunos clubes. Por ese entonces, muchas eran sub 15 y el sueño del Mundial todavía no poblaba sus pensamientos.

Sin embargo, justo semanas después de asumir vino la pandemia. Del terreno de juego, se pasó al mundo de lo online. El entrenador elaboró un plan para preparar a sus dirigidas desde los tres ámbitos: el técnico, el táctico y el físico. Y, según cuenta el mismo estratega, fue a partir de marzo de 2021 que empezaron a trabajar con ellas a distancia. “Trabajamos con clases online a través de Zoom, haciendo seguimiento desde la parte técnica y física, y también desde la comprensión del juego”, explicó el seleccionador a El Deportivo.

Alex Castro dirigiéndose al plantel de La Roja Sub 17 femenina previo al partido ante Paraguay. Foto: La Roja.

Luego, de manera presencial, el segundo semestre del año pasado el grupo, al mando de Castro, se volcó a entrenar de lunes a jueves durante septiembre y, a partir de octubre, empezó a intensificar los entrenamientos agregando el viernes al calendario hasta que llegara el momento de embarcar a Uruguay para disputar el Sudamericano.

De ahí que lo que más destaque el técnico sobre sus jugadoras es las ganas de querer jugar en todo momento y saber anteponerse a cualquier adversidad.

“Estoy contento y orgulloso de lo que hemos logrado como selección y fútbol femenino. Por todas estas niñas que se esforzaron tanto después de dos años sin competir”, fue lo que dijo una vez sellado el triunfo. Además, en conversación con La Tercera, agregó las características que a su juicio destacan en el plantel: “La perseverancia y la insistencia de las jugadoras en la ambición de competir. Eso es lo más positivo del equipo”.

Todo parte por atrás

Y, si Castro logró encajar las piezas para que su escuadra pueda fluir dentro de la cancha, las jugadoras son las principales intérpretes en el terreno de juego. Como buen equipo, todo nace desde la portería y, allí, Catalina Mellado (15) se hizo grande, especialmente en el partido contra Paraguay que dio los ansiados boletos al Mundial.

El camino de la quillotana en el arco empezó cuando se reflejó en los espejos de Claudio Bravo y Christiane Endler. Según cuenta la portera de San Luis, fue gracias estas figuras que decidió ponerse guantes. Y, una vez a bordo de los microciclos que comenzaron por Zoom, empezó a enfocarse en trabajar para quedar en la nómina. Esfuerzo que, dice, fue arduo y basado en una competencia leal entre a sus compañeras.

“Hay mucho esfuerzo detrás de todo. Nunca fuimos solo este grupo de 22. Hay un montón de niñas que también estaban con nosotras y que trabajaban para poder venir a este Sudamericano. Entonces era una competencia constante, pero siempre sana y deportiva”, dijo sobre lo que significó para ella el proceso. A eso, sumó las dificultades producidas por la pandemia.

“Fue un factor difícil. Se tenía que entrenar por videollamadas grupales o por una misma. Eso es algo que depende solamente de una y de que tan comprometida estás con tu equipo. A pesar de todas las cosas, supimos sacar adelante y conseguimos clasificar al Mundial”, dijo la portera que tiene tan solo 15 años.

Mellado y Figueroa festejando la clasificación al Mundial. Foto: Conmebol.

Pero no solo quien cuida la portería ha sabido ser una puntal del equipo. Las centrales del equipo, Catalina Figueroa (17) y Monserrat Hernández (16), también han podido consolidarse en la oncena de Castro y fueron vitales para la clasificación a India.

La primera de ellas, la capitana, quien es oriunda de Peñalolén, expresó que ha tenido que dejar de lado muchas cosas para poder dedicarse a jugar fútbol y formar parte del grupo que finalmente irá al Mundial. Algo que le agradece al estratega.

“Llegué a formar parte de este grupo gracias al profe Alex, él me ayudó mucho a crecer futbolísticamente y me dio toda la confianza para seguir en este proceso. Dejar de lado a mi familia, amigos y cercanos para poder dedicarme exclusivamente a esto. Otra dificultad ha sido la pandemia, pero lo tomo como algo positivo que me ayudó a crecer”, dijo la defensa de Universidad Católica.

Para su compañera de zaga, Monserrat Hernández, el fútbol siempre se anidó en su corazón y, como una plaga que nunca cesa, jamás quiso abandonar el deporte de sus amores. Según cuenta la futbolista oriunda de Arica, desde que iba ver a jugar a su pequeño hermano chico al Carlos Dittborn empezó a nacer en ella el deseo de vestirse de corto. Aunque tuvo que soportar el machismo de quienes, torpemente, no comprenden que el fútbol es universal.

“Desde un principio, cuando comencé jugando con hombres, siempre fue difícil. Siempre están los comentarios, la gente que te discrimina por ser niña y jugar fútbol. Todo ese tipo de dificultades tuve que pasar. Ahora, doy gracias que todo haya sido con los pies sobre la tierra y que no me hayan pintado un cielo rosa como siempre se hace. Ahora sé cómo afrontar cualquier tipo de dificultad, tanto personal como grupal. En este Sudamericano todas supimos cómo afrontar esto para alcanzar nuestro objetivo”, expresó la central de Santiago Morning, quien dijo, además, que se preparará como monstruo para lo que viene.

todo el proceso fue muy veloz. Una llamada desde La Roja y su sí absoluto para cumplir el sueño de representar a Chile.

“Todo fue muy repentino. Un día por la tarde me entra una llamada y me dicen si quería formar parte de este grupo. Yo, con sol el hecho de que me dijeran la Selección Chilena, accedí de inmediato. Fue el primer llamado que recibí para formar parte de la selección sub 17″, cuenta la defensa del Morning, quien es oriunda de Arica.

De mitad para arriba: solidez y goles

Para mantener el equilibrio en un equipo la línea de volantes es indispensable. Ahí, Anaís Álvarez (14) ha logrado dar la tranquilidad necesaria para que la pizarra de Castro pueda desarrollarse de buena forma.

La colocolina cuenta que su camino empezó gracias a su madre y que, sin ella, no estaría ahora celebrando en cancha el paso al Mundial.

“Lo que me motivó fue mi mamá que siempre me apoyó en todo, y que me acompañaba a todos lados. Tuve varias dificultades que a veces. Por momentos me complicaba llegar a entrenar ya que me topaba con el colegio. También pasar la mayor parte del tiempo entrenando y no con mi familia, pero con el apoyo de todos ellos estoy donde estoy”, cuenta la floridana.

Las jugadoras de Chile celebrando el pase al mundial de India. Foto: La Roja.

Y para finalizar un equipo siempre está quien debe finalizar las jugadas. En este caso, la que se presenta como indispensable en ataque es Maitte Tapia (16), la gran gestora de la histórica hazaña que tiene a Chile en su segundo Mundial de la categoría.

La oriunda de Puente Alto cuenta que en su familia encontró la principal impulsora de su motivación por el fútbol. Desde que tiene memoria, recuerda, pasaba en alguna cancha acompañada de sus seres queridos.

“Desde que nací pasaba en las canchas con mi papa, y mi familia casi toda jugó a la pelota. Siempre quise llegar a ser profesional, representar a mi país y llegar a un mundial, que ese era mi sueño. Mi familia siempre me apoyó en todo y estuvo ahí”, cuenta quien hoy defiende los colores de Palestino.

Pero la artillera tuvo que remar para estar en la convocatoria. Sin participar en el microciclo por alrededor de tres semanas, se juramentó subir su nivel para luchar por su sueño. Así, se concentró en mejorar los aspectos de su juego y así poder convencer a Castro de que tenía de vuelta a su goleadora. Y el estratega no se equivocó, pues justamente por Tapia es que Chile hoy tiene Mundial.

“No estuve dentro del microciclo por 3 semanas debido a mi bajo rendimiento. Cambié el chip. Me concentré, tuve perseverancia y mi profe de mi club me ayudó a cambiar. El profe Alex vio que mejoré y me volvió a citar. Estoy muy feliz de todo lo que se ha logrado con la selección y el plantel”, cuenta la delantera, quien se muestra feliz por estar escribiendo historia con La Roja.

Ahora la Sub 17 tendrá de aquí a octubre para poder prepararse para la cita mundialista. Con la mente clara en aumentar la intensidad a fin de equipararse a otras selecciones, Castro y su escuadra ya visualizan lo que será India y el sueño de jugar un evento de estas características.