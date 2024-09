Una promesa y un homenaje: la historia de la camiseta que une al Manchester City y a Oasis

Las historias del Manchester City y Oasis están estrechamente ligadas. Los hermanos Liam y Noel Gallagher son reconocidos fanáticos del equipo ciudadano. Varias veces se les ha visto en el Etihad Stadium, el recinto deportivo en que juega la escuadra que alcanzó su primera Champions League a mediados del año pasado, como corolario de una temporada gloriosa, pues también logró la Premier League y la FA CUP.

La consagración a nivel continental, de hecho, explica el significativo reconocimiento que se produjo este jueves: el lanzamiento de una camiseta en homenaje a Oasis, la banda de los Gallagher.

La promesa

El tributo no es casual. A fines de agosto se dio a conocer la reunión del grupo musical después de 15 años. El anuncio coincide, además, con el trigésimo aniversario de Definitely Mabye, el primer álbum de la banda. La equipación, que será la cuarta del club, será utilizada en algunos partidos oficiales, aunque no se especificó en cuáles.

El retorno de Oasis, de hecho, es una respuesta al trascendente logro del City en la competencia europea. ¿Por qué? A mediados de 2023, cuando los Citizens quedaron al borde de ganar la Champions League por primera vez en su historia, Liam ocupó sus redes sociales para realizar una ‘promesa’. “Si Manchester City gana la Champions League voy a llamar a mi hermano y reunir a la maldita banda”, escribió.

Noel Gallagher y Guardiola.

El 10 de junio, el City levantó por primera vez La Orejona. En el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, venció al Inter de Milán. En los 68′, Rodri sacó un disparo inatajable para reescribir la historia. La del club, la del fútbol europeo y, por cierto, la de la música.

Ya no había excusas. Oasis tenía que estar de vuelta. Los Gallagher respetaron la palabra empeñada y volverán a los escenarios: ya tienen 19 conciertos agendados para 2025.