Unión Española le pone plazos a la recuperación de la cancha del estadio Santa Laura

Unión Española saca la voz frente a las críticas por la cancha del estadio Santa Laura. En el duelo que midió a Universidad de Chile frente a Huachipato, por la primera fecha del Torneo Nacional, los propios jugadores se quejaron del mal estado del campo de juego.

“¿Se puede calificar con menos que cero la cancha? Nunca me tocó una cancha así en Primera División: mucha arena, mucha champa y poco pasto, es difícil jugar al fútbol. Me da pena que como fútbol chileno tengamos que pasar por esto”, dijo Juan Pablo Gómez, el lateral del equipo azul.

Las quejas sirvieron para Universidad Católica decidiera trasladar el partido de este fin de semana frente a Curicó al estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, pese a estar agendado para que se disputara en el Santa Laura. “Informamos que por razones de fuerza mayor y considerando el estado de la cancha del Estadio Santa Laura, Cruzados se encuentra realizando las gestiones necesarias para que el partido ante Curicó Unido, válido por la segunda fecha del torneo chileno, de este sábado 28 de enero, a las 20:30 horas, se dispute en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción”, anunció la UC, mediante un comunicado.

Frente a tal escenario, el gerente general de Unión Española, Cristián Rodríguez, sacó la voz para explicar los plazos de recuperación del campo de juego.

“Hay demasiadas teorías circulando y cuesta conectar con solo una. Algunos agrónomos establecen que en la medida en que Santa Laura tenga un trajín de varios partidos, el proceso de recuperación es más rápido. Y hay otra que sostiene el liberar la cancha de partidos por un tiempo”, indicó la autoridad en conversación con Radio Agricultura.

“Mi sensación es que este proceso de nivelación de algunos espacios y por el crecimiento del pasto será rápido. No tendremos una complicación mayor en dos o tres semanas, que es la proyección que más se repite”, enfatiza el gerente de Unión Española.

Bajo esta línea, es claro en describir que los procesos de espera no deberían sobrepasar las cuatro semanas, ya que apunta a que el trabajo que se está realizando es intenso. “Queremos y creemos que de dos a tres semanas la cancha va a estar en buenas condiciones”, remarcó Rodríguez. Además, argumenta que “hemos hecho un cambio de equipo trabajando en la cancha. La empresa que empezó ya no está con nosotros. Esperemos que los resultados se vean pronto”, expresó la autoridad de Santa Laura.

Por otro lado, también comentó la decisión de Universidad Católica de usar otro estadio para ejercer su localía ante Curicó Unido, mencionando que “pensábamos que íbamos a tener una comunicación directa con la UC por el no uso del estadio. Nos enteramos por las redes sociales”, disparó Rodríguez.

Pese a lo anterior, la autoridad no cierra las puertas a las universidades. “Hablamos durante el día y el acuerdo era que se nos iba a llamar para comunicarnos del cambio de escenario y hasta ahora no pasó. Pero bueno, no es un problema. La disposición de Santa Laura para recibir a estos dos invitados sigue siendo la misma”, sentenció.