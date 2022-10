¿Cuándo juega la U este fin de semana? ¿Cuál es el rival?

Universidad de Chile enfrenta a Everton por la fecha 28 el campeonato nacional. Los azules vienen de derrotar a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, mientras que por la Copa Chile acaban de eliminar a Universidad Católica. Por su parte, los ruleteros igualaron en Sausalito 3-3 frente a Cobresal, en su último duelo por el torneo.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile juega contra Everton este sábado 22 de octubre a partir de las 20:00 horas. Sigue todos los detalles a través de El Deportivo.

¿Dónde juega la U?

La U juega ante los ruleteros en el estadio Santa Laura. El arbitraje está a cargo de Piero Maza.

La previa

Tras la salida de Diego López, pareciera que Universidad de Chile tomó un nuevo aire al mando de Sebastián Miranda. Por el torneo local, los azules vienen de derrotar a Deportes La Serena, uno de los elencos con los que pelea por evitar el descenso; y por la Copa Chile, dejaron fuera a Universidad Católica en una polémica llave que se definió en Rancagua y que tiene a los estudiantiles entre los cuatro mejores.

Sin embargo, la pelea entre Ronnie Fernández y el arquero Cristóbal Campos remeció la interna. Al respecto, Miranda comentó que “tomaremos las medidas que estimemos necesarias en conjunto con el club”, dando a entender que se vienen sanciones para ambos.

“Efectivamente, hubo un episodio el sábado que pasó en nuestro entrenamiento. Lo estamos manejando de forma interna y no me corresponde entrar en detalles, pero claramente, y lamentablemente, los hechos de violencia hoy están como muy normales. No son normales, pero pasan en un grupo de personas, hay roces, diferencias de pensamiento, ha pasado en muchos otros lugares”, reconoció.

Pese a la pelea, el entrenador aseguró que “el grupo está fuerte, está bien, ha sido un año complicado que no todo grupo de jugadores podría haber aguantado y este grupo ha demostrado ante cada adversidad saber levantarse y no tengo ninguna duda que este grupo está bien, que los objetivos no cambian en nada. Si bien a nadie le gustó lo que sucedió, el grupo sigue firme, pensando en los objetivo que nos hemos planteado y eso a mí me deja tranquilo”.

Ahora, el desafío es Everton. “Es un rival muy duro, pero nosotros demostramos que estamos a la altura de cualquier equipo”, expresó el argentino Emmanuel Ojeda.

“Nosotros vamos partido a partido. Estamos enfocados en Everton. Sabemos que es el partido que tenemos ahora y tenemos que ganar (...) El equipo está bien. Sabemos que es un partido muy importante. Ganando nos podemos enfocar mejor en lo que viene”, complementó.

En lo deportivo, una de las razones del repunte azul ha sido el aporte goleador de Cristián Palacios. “Nosotros entrenamos a la par. Siempre importante que el delantero meta goles y eso nos da tranquilidad”, aseveró Ojeda.

Dónde ver Universidad de Chile vs. Everton

El partido entre Universidad de Chile y Everton lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Dónde ver a la U por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Universidad de Chile y Everton a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a azules y ruleteros.

Puedes seguir el fixture y las estadísticas más destacadas del campeonato de Primera División.