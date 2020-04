Valdivia no perdona su salida de Colo Colo: “Si tanta estimación me tenían Harold, Mosa y Espina, por dignidad debieron mandarme un mensaje de texto”

Jorge Valdivia se declara feliz en el Morelia, de México. Tiene varias condiciones para estarlo. “Contar con Guede como entrenador y tener chilenos en el equipo lo hace muy distinto a otras veces. En otros países a los que fui, fue distinto. En Brasil tuve que hacerme entender. En Emiratos igual. Acá fue diferente. Somos cinco chilenos. Todo se hizo relativamente más fácil que las veces anteriores. El fútbol mexicano, cualquiera le gana a cualquiera. No hay favoritismo. No es que vayas a jugar a la cancha del América y sepas que vayas a perder”, declara en la extensa charla que sostiene con el programa ESPN FC.

El Mago se nota relajado. Habla de todo. Primero, de las diferencias entre el fútbol azteca y el chileno. “Acá tienes menos tiempo. Eso es una diferencia que noto, que noté durante el campeonato. Después, el aspecto físico es más fuerte. Tienes más jugadores y tienes planteles largos, grandes. Nos pegamos cuatro, cinco horas en bus para ir a jugar a una ciudad que tiene altura. Y los partidos son muy intensos”, dice.

Lo que no perdona es su salida de Colo Colo. “Me hubiese gustado jugar otra Copa Libertadores por Colo Colo. Lamentablemente, no seguí”, parte diciendo cuando se refiere a su salida del club de Macul, del que dice estar eternamente agradecido. “Colo Colo es Colo Colo. No es Juanito Pérez, Pedro Pablo, Matías no sé cuantito, ningún nombre propio. Colo Colo siempre me dio todo, Siempre que tuve problemas, me apoyó. Fui vendido, le di plata al club, volví, hice muchos amigos. Colo Colo me dejó todo. A Colo Colo le debo todo, a Palmeiras también le debo todo, porque me hizo internacionalmente conocido. Colo Colo no es Aníbal Mosa, no es Mayne-Nicholls, ni Mario Salas ni Pablo Guede. Colo Colo me dio todo", enfatiza.

Y luego intenta esclarecer una salida de la que no se siente responsable. “Cuando salí de la reunión en la que estuvimos todos, me dieron a entender que seguía. Yo fui claro y dije que me encantaría tener un nuevo desafío en el extranjero, pero también que quería jugar la Libertadores, porque es jugar contra los mejores. Me dijeron ‘queremos que sigas’. ¿Qué venía después? La negociación. El entrenador me dijo: yo quiero que tú sigas. Espina, también. ¿Qué venía después? Reunión con mi representante para tirar los números. Nunca hubo una propuesta. Molesta, sí, por como manejaron la situación. Después le comunicaron a mi representante que el club desistía de mi renovación”, afirma.

En el mismo sentido, muestra extrañeza por la forma en que el club comunicó su salida. Y apunta, otra vez, contra los tres principales personeros del Cacique. “Después vino una carta. Si hubo tanta estimación de Harold, Aníbal y Espina, por lo menos por dignidad debieron mandarme un mensaje de texto. No creo que hayan perdido mi Whatsapp. Si me tengo que ir, me voy a ir agradecido, porque Colo Colo me dio todo. Soy un agradecido de la institución, no de las personas que hoy integran la institución. No alcanzamos a decir que sí ni que no, porque no hubo nada”, sentencia.

Puerta abierta a la Roja

El volante se abre a un eventual retorno a la Selección. “Si, obvio, estoy en actividad y la Selección es una consecuencia de como estás en tu equipo. Hay algunas excepciones, como Arturo, Alexis, Gary, que pueden no jugar mucho en sus equipos y son de confianza absoluta del entrenador. Yo estoy en México, que le da muchos jugadores a la Selección. Si juego, lo hago bien, estoy relativamente apto y el entrenador decide llamarme, voy feliz”, dice.

Eso sí, aclara que no se está ofreciendo. “A mí no me gusta cuando dicen que estoy disponible. Es al revés, no me descarto para ir a la Selección. Lo otro es como poner presión. A veces leo y veo cuando dicen que los jugadores se ofrecen. A todos los jugadores les encantaría, porque tienen condiciones. Pero yo no me descarto”, insiste.

También evalúa al equipo nacional. “Lo mejor que vi a la Selección es lo que hizo en la Copa América. Sacando los amistosos, que la mayoría no fueron buenos. Yo fui un crítico bueno, por así decirlo, de saber que eran amistosos, que el entrenador estaba viendo jugadores. No es fácil para nosotros como Selección que no estábamos acostumbrados a ganar llegar a una competición como campeón de América. Lo mejor de Chile apareció cuando eran partidos de verdad. Ahí aparecieron los jugadores y otros como Pulgar. Los amistosos sirvieron para eso, para preparar a los jugadores”, sostiene.

Finalmente, reconoce su satisfacción por estar en el equipo del siglo del Palmeiras. “Uno espera ser recordado cuando ya no juega más. Los jueces de nuestra profesión siempre van a ser los hinchas. Me pone feliz, muy contento. Estuve siete años en total. Colo Colo y Palmeiras me dieron todo. Aparece en esta lista… son monstruos. No estoy de lateral izquierdo. Estoy como volante de creación, camisa 10. Quiere decir que mi paso marcó. Me llena de orgullo”, sentencia.