Valencia y el mal presente de la U: “Tenemos que cerrar filas entre nosotros; ser todos muy valientes”

Un punto de los últimos 12. Esa es la cruda realidad de Universidad de Chile en los recientes cuatro partidos. La derrota en Viña del Mar es un nuevo golpe para el equipo de Esteban Valencia, que está rasguñando un lugar en la zona de clasificación a las copas. El entrenador habló después del partido y no ocultó su desazón por el flojo momento de los laicos, sobre todo al tener que jugar prácticamente todo el partido con 10.

“Partimos con una situación desafortunada, irresponsable. Comenzando nos quedamos con uno menos y el equipo tuvo que sobreponerse a eso y reordenar. Valorar el esfuerzo de los que quedaron en cancha, han hecho un esfuerzo tremendo. Jugar 94′ no es fácil para ningún equipo. Te echa a perder toda estrategia”, comenzó diciendo el Huevo. “El equipo mantuvo un orden, tratamos de ser lo más inteligentes y optar a que, cuando el rival lo permitiera, tuviéramos la chance de ir a la ofensiva. Hoy es muy difícil hacer un análisis cuando en la planificación nunca está que te quedas con uno menos iniciado el partido”, añadió.

El momento de la U no es auspicioso y Valencia no se escabulle de la responsabilidad. “Nosotros tenemos que poner la cara por este momento, porque no es fácil y en este club, eso es algo que complica a cualquiera. Tenemos que ser capaces de confiar en lo que se viene haciendo, siempre pensando que el siguiente partido es una nueva oportunidad”, dijo el técnico.

¿Los factores externos complican el momento del equipo? ¿Cómo se puede mejorar? “Ustedes me han escuchado. Somos un equipo que no está para regalar nada, tenemos que ser cuidadosos. Sabemos que pelear con 11 ya se te hace difícil, pero esto se mide por resultados. Más allá de las excusas y circunstancias, siento que no hemos sido capaces de sostener una idea y una forma que hace un par de semanas nos dio resultados. Hoy tenemos que cerrar filas entre nosotros, ser capaces de levantar esto. Tenemos que ser todos muy valientes, pensando que esto se puede revertir. Vamos a seguir insistiendo, confiando en los jugadores que hoy tenemos disponibles. Hay que seguir, insistir. No vamos a aflojar para revertir esta situación”, manifestó Valencia, confiado en superar el mal momento.

“El desafío es volver a enmendar el rumbo. Eso nos va a ayudar a sumar de a tres y escalar en la tabla. Para eso se trabaja en el día a día y sobreponerse a cualquier situación que se encuentra en los partidos. Tenemos que ser más generosos para ajustar esas situaciones y cada partido que se nos viene será una final, para dejar a la U en un torneo continental”, agregó.