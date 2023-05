Valentina Díaz fija su gran meta de la temporada: “Estoy esperando ser top 5 del mundo, pero no es fácil por el tema económico”

A partir de este jueves, el mundo de las olas centrará sus miradas en Chile. La playa Llacolén será testigo del desarrollo del Campeonato Mundial Antofagasta Bodyboard Festival, una de las fechas más esperadas del circuito. La competencia contempla cinco categorías y es la que más premio en dinero entrega, con una bolsa de US$75.000 a repartir.

Una de las riders que espera destacar en esta cita es Valentina Díaz (32). La chilena es la mejor representante nacional de la actividad, resaltando en el séptimo lugar del ránking mundial. Mientras se alista para enfrentar las olas, la campeona panamericana en 2015 dialoga con El Deportivo.

¿Cómo ha sido la preparación para este evento?

Más que nada consiste en estar bien conectado con el mar, con La Cúpula, que es la ola de Antofagasta que es diferente a otras olas. Y también adaptarse un poquito al agua fría, porque nuestra primera competencia fue en Brasil y estuve como un mes allá, así que son diferente condiciones. Más que nada es tener tiempo para conectar con el mar, la ola y estar cien por ciento física y mentalmente.

¿Cómo definiría las olas en la playa Llacolén?

Es bien desafiante, técnica. Está muy expuesta a las diferentes condiciones del mar. Cambia mucho con las mareas, con los diferentes oleajes que le llegan. Es una ola de fondo de roca que siempre está cambiando y eso la hace un poco más desafiante, porque tiene un nivel técnico especial y eso hace que los bodyboarders más experimentados puedan tener un mejor entendimiento.

¿Cómo ha trabajado estas particularidades para superarlas?

Lo más importante es tener un entendimiento de las características. De por qué es una ola diferente a otras que hay y estudiar mucho esa parte. Estar en ese lugar surfeando por el mayor tiempo posible es lo más importante. Hacer un estudio previo de todas las características que tiene y cómo cambia constantemente. La gente que vive en Antofagasta tiene ahí un poco más de tiempo para eso, pero nosotros que venimos desde otras partes de Chile u otras partes del mundo, tenemos que estudiar antes por video ya que no vivimos ahí.

¿Qué se puede hacer a la distancia?

Lo que uno puede hacer es surfear en playas con características similares. Que tengan agua fría, tipos de marea parecidos, porque en todas partes del mundo hay tipos de mareas diferentes. De acuerdo a donde uno esté, cerca o lejos del Ecuador, varía mucho. Y la característica principal es que es un fondo de un tipo de roca que no se da en muchos lugares. Encontrar algo parecido a eso sería lo ideal.

Valentina Díaz consiguió el oro panamericano en 2015. Foto: valentinadiaz.com.

¿Qué tiene para ofrecer esta fecha en Antofagasta?

Esta competencia ya lleva muchos años y es un festival cultural. Involucra mucho la ecología, la educación, la parte social que es muy importante también. A los deportistas siempre nos tratan muy bien allá, de manera muy profesional. Tiene las cinco categorías (Masculina, Femenina, Masculina Junior Pro, Femenina Junior Pro y Dropknee), más de 200 deportistas internacionales. Juntar a todas las categorías es algo bien característico del Antofagasta Bodyboard Festival y es algo bien bonito, porque se ven distintas generaciones, deportistas de diferentes lugares del mundo. Es una convocatoria bien especial que se hace.

¿Tiene un gusto especial competir en Chile?

De todas maneras. Estoy muy feliz de competir en mi país. Me siento muy agradecida, muy orgullosa de que tengamos este tipo de campeonatos internacionales en Chile. Es un torneo súper importante. Nosotros tenemos un montón de kilómetros de costa que es gratis para todos los chilenos, entonces es muy acertado que hayan eventos de este tipo y se aprovechen las condiciones naturales de nuestro país y todo el potencial que tiene, además de exposición a nivel nacional, mundial y todo lo que significa tener un campeonato de este tipo en Chile. Para mí es maravilloso. El año pasado obtuve el tercer lugar y es lo más bonito levantar la bandera en tu propio país.

¿Qué le han dicho los demás competidores sobre Antofagasta?

Siempre hay expectativas, porque esta es la fecha en la que entra el oleaje acá en Chile. Muchos competidores están expectantes y felices de volver todos los años.

Una de las participantes que destacó en los clasificatorios fue Constanza Soto de 13 años.

Personalmente la he visto un par de veces, pero no he podido compartir tanto con ella. Sí conozco a su papá muy bien y sé el trabajo que han hecho con ella. Creo que es muy notable. Han hecho un trabajo increíble con una niña tan pequeña.

Lo que más reconozco es el nivel de visión de los clubes, del trabajo que se está haciendo en Antofagasta durante el año completo para llegar al Antofagasta Bodyboard Festival con exponentes locales como Constanza Soto. Es muy valioso tener la visión, seguir y apoyar... crear un deportista. En el fondo los niños de esa edad se van creando gracias al apoyo familiar y de la comunidad. Eso sobresale de todas maneras con el trabajo que se está haciendo en Antofagasta. Me encantaría que eso mismo se replicara en todo Chile, porque esa es la forma de crear futuros deportistas, acompañándolos desde que son pequeños y teniendo una visión a futuro y no solo apoyarlos cuando están arriba en el podio. Tomarlos de chicos y crear un camino con ellos.

¿Cuál es su expectativa en esta edición?

En todas las competencias a las que voy obviamente espero superar mis resultados anteriores. El año pasado perdí en la semifinal del campeonato con Alexandra Rinder, que ganó el año pasado, y me gustaría superar esa posición, llegar a esa semifinal y poder dar la revancha ahí. Me encantaría poder llegar a lo más alto, estar en el podio representando a mi país y ganar la competencia en Chile. Pero se va campeonato a campeonato, heat por heat, pero sobre todo espero superar mi clasificación del año pasado de todas maneras.

Pensando en el ranking mundial, ¿cuál es su meta a final de año?

En el 2023 estoy esperando ser top 5 del mundo, pero claramente no es fácil. No en el sentido deportivo o técnico, sino en la parte de apoyo económico. A mí como profesional me es difícil ir a todos los campeonatos, estar en todas las clasificaciones y tener los puntajes. Agradezco a los auspiciadores que tengo en este momento y que me ayudan, pero eso es lo más difícil. Si fuera la parte competitiva, estoy buscando el top 5, pero para eso tengo que llegar a todos los campeonatos y hacer todas las fases del circuito mundial que no es fácil sin el apoyo cien por ciento. Yo estoy con todas las ganas.