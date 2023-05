¿Y Alexis Sánchez? En Francia estallan por la ausencia del Niño Maravilla en la quina de los mejores de la Ligue 1

La temporada del fútbol europeo se encamina a la recta final. En esta etapa del calendario, comienzan a surgir los balances y las elecciones. Distintas organizaciones se animan a elegir a los mejores de un año futbolístico que transcurre en un sentido distinto al habitual. Y el ejercicio no siempre convence a todos los que se involucran de una u otra forma.

La UNFP, el símil francés del SIFUP, promueve una quina para elegir al mejor jugador del año en la Ligue 1, una competencia que en los últimos años ha ido ganando en notoriedad, de la mano del fichaje de figuras de alto nivel, que se animaron a dejar competencias más tradicionales para recalar en un medio que ha crecido en importancia a punta de millones de dólares. Dos ejemplos contundentes en ese sentido son Lionel Messi y Neymar.

¿Y el Niño Maravilla?

La entidad gremial publica a los cinco elegidos en su cuenta en Twitter. Aparecen Messi, Kylian Mbappé, ambos del PSG, el canadiense Jonathan David, del Lille, el marfileño Seko Fofana y el belga Loïs Openda. Los dos últimos defienden al Lens, el escolta del equipo de la Ciudad Luz en la tabla de posiciones de la Ligue 1.

La designación no pasó inadvertida, especialmente para los fanáticos del Olympique de Marsella, el equipo más popular del país y, por añadidura, el tercero en la tabla de posiciones, a solo dos puntos de su antecesor y a ocho de la poderosa escuadra parisina.

Los hinchas de los focenses se preguntan, con total propiedad, por la ausencia de alguna de sus figuras. Y reparan particularmente en una: Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez, en uno de sus partidos por el Marsella.

No es casual. El chileno ha recuperado la confianza y, con ello, buena parte de su mejor nivel. Las estadísticas hablan por si solas. Desde que arribó al club, en agosto de 2022, ha marcado 18 goles. El registro es solo comparable con sus mejores momentos en el Arsenal.

“Ojalá que Sánchez, al menos, esté entre los mejores goles”, postea uno de los hinchas que responde a la omisión del chileno, como si se tratara de un consuelo. “Alexis se lo merece mucho más que Messi. No está el Marsella, que con el Lens son los dos equipos más agradables de ver durante esta temporada”, aporta otro de los aficionados que se involucra en el intenso debate. Otro opta derechamente por el sarcasmo. “Sánchez y Lacazette juegan a las canicas, creo”, sentencia

Felicidad y la sombra del PSG

Sánchez ha declarado que está feliz en Marsella. Sin embargo, como informó El Deportivo, en los últimos días ha surgido una tentación importante: el interés del PSG por reclutarle. “Tengo contrato por un año en Marsella. Me gustaría renovar, pero en el fútbol existen muchas posibilidades. Si fuera ahora (la renovación), sí. Estoy feliz y contento con ellos, me gusta la afición y me cuidan”, declaró el tocopillano en una entrevista que le concedió a TVN.

En ese diálogo, dio pistas respecto del trato que le permitió volver a su mejor nivel. “El club confía en mí y me cuida, y cuando alguien te cuida solo queda demostrar. Cometería un error si me relajara. Tener continuidad en el fútbol es lo más difícil. Estar 18 años en la élite es difícil. Hay gente que no lo sabe”, puntualizó.