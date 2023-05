“Me gustas tú”: el Olympique de Marsella recurre a Manu Chao para hacerle un guiño a Alexis Sánchez en plena renovación

Alexis Sánchez vuelve a ser clave para el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla abrió la victoria frente al Angers, que le permite al equipo que dirige Igor Tudor seguir soñando, aunque remotamente, con el título y más concretamente con clasificar a la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, la valoración que le dan a su trabajo va incluso más allá de la estadística. La cohesión entre el chileno y el club, que abarca incluso a la prensa gala, es total, aunque ese estado también genera un temor: que el vínculo se rompa junto con el fin de la relación contractual que los une, al término de la temporada.

Los Focences no han escatimado en gestos para manifestarle su aprecio al tocopillano. A su arribo al club, los hinchas lo esperaron como a una verdadera estrella. Ahí, probablemente, se selló una relación especial. El jugador formado en Cobreloa volvió a sentirse indispensable, un estatus que había tenido en el Udinese y en el Arsenal, pero del que no gozó en sus pasos posteriores en el Barcelona, el Manchester United y el Inter de Milán. Los resultados y los goles no tardaron en llegar. Y los problemas físicos que tanto lo habían atormentado desaparecieron.

“Qué voy a hacer, je ne sais pas”

El último gesto del club francés a Sánchez es musical. En su cuenta oficial en Instagram, recurren a un hit de Manu Chao, el famoso cantautor francés de origen español para testimoniarle su afecto. Al ritmo de Me gustas tú, una de sus canciones más emblemáticas, muestran la última hazaña del goleador histórico de la Selección. La letra de la canción incluye frases que podrían perfectamente interpretarse como alusiones a la situación contractual que debe resolverse en las próximas semanas. “Qué voy a hacer, je ne sais pas”, se escucha. La traducción es simple: “Qué voy a hacer, no lo sé”.

Las siguientes frases también pueden utilizarse para graficar el amor que le profesan. “Me gusta tú”, es la más categórica.

Por cierto, el posteo incluye una mención futbolística concluyente. “Un nuevo gesto de clase firmó Alexis Sánchez para revivir al OM en el juego y anotar su 18º gol de la temporada en blanquiazul”, expone, añadiéndole un emoticón de un rayo para simbolizar la energía que irradia el chileno.

Antes, habían escrito otra alusión elogiosa: “El Maravilla astuto”. Lo acompañaron con el emoticón de un cerebro, que grafica la viveza con la que el ex delantero de Colo Colo se filtró para aprovechar la ocasión de gol que dispuso y resolverla exitosamente para conseguir un nuevo festejo con la camiseta que le ha permitido recuperar las sonrisas y los goles.