Jorge Valdivia es internado tras sufrir una crisis nerviosa

Jorge Valdivia pasa un complicado momento de salud. El exfutbolista se encuentra internado Unidad Psiquiátrica de la Clínica de la Universidad Católica desde el viernes. Llegó al recinto por sus propios medios, luego de sufrir una crisis nerviosa. De acuerdo a lo informado por el diario La Hora, su exesposa, Daniela Aránguiz, está monitoreando la situación.

En primera instancia, al exvolante le debieron suministrar fármacos ansiolíticos. Luego de aquella determinación, el equipo de médicos decidió que el Mago se quedase en el recinto hospitalario. Todo esto se da luego de meses complicados para el otrora mediocampista, que, incluso, se vio involucrado en líos con la justicia.

Durante los últimos días, el campeón de América en 2015 se ha ausentado de sus labores como comentarista en ESPN y radio ADN. Sus problemas de salud le impidieron trabajar este fin de semana.

Jorge Valdivia, cuando jugaba en Colo Colo.

Problemas legales

Hace un tiempo, en conversación con TVN, Valdivia relató el momento en que fue detenido por personal de Carabineros. “Estaba sentado conversando y se bajan ambos policias y lo primero que pregunta es ‘¿qué están haciendo?’. Yo le digo ‘lo que estás viendo: conversando con mi hermano que está acá”.

“El carabinero que venía manejando se queda conmigo y el que venía sentado en el asiento de copiloto se baja e inmediatamente va a inspeccionar el auto. Le pide a Claudio que baje los vidrios, porque mi camioneta tiene los vidrios negros y el, efectivamente, él sí saca el arma y apunta hacia el auto, pensado que pudiera haber alguien o cualquier cosa, entonces ya en ese minuto un carabinero mostró una actitud agresiva, prepotente, intimidante. No estoy acostumbrado a que alguien me saque un arma, menos un policía para pedirte que bajes los vidrios”, recordaba.

Según el exfutbolista, el famoso llamado a la diputada Maite Orsini no fue para que ella intercediera. “Desde mi posición, me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución”, dijo Jorge Valdivia, quien hoy no pasa por su mejor momento de salud.