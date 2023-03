“Me sentí humillado”: el relato de Jorge Valdivia sobre su detención y su llamado a diputada Orsini

La noche de este viernes, el exfutbolista Jorge Valdivia entregó su versión respecto al procedimiento policial en el cual terminó detenido por policías en la comuna de Vitacura y que motivó el llamado de la diputada Maite Orsini a los altos mandos de Carabineros, caso que motivó que la legisladora se autodenunciara al Ministerio Público para despejar si hubo algún ilícito.

Tras conocerse el hecho, la legisladora aseguró que su comunicación con la general Karina Soza, fue “para intervenir a favor de las policías” En conversación con 24 Horas, el exseleccionado aseguró que se sintió humillado por el trato que recibió por un efectivo policial y que nunca le solicitó a la diputada Orsini (RD) que intercediera por él. Además, descartó que ella se haya ofrecido a hacerlo.

En su relato, el exvolante de Colo Colo aseguró que antes incidente pasó al hotel donde se hospedaba a buscar algunos objetos personales para ir donde su mamá, pero previamente pasó hasta un servicentro donde estacionó su camioneta y optó por dar un paseo a pie por el sector.

“Pasaron tantos días que no me acuerdo muy bien de la fecha. Sé que fue en la noche, tarde... Venía de jugar pádel con mi hermano y habíamos quedado de ir a la casa de mi mamá en La Florida. Veníamos de jugar pádel en Huechuraba, pasé al hotel donde me estaba quedando, después iba a ir a la casa de mi mamá”, dijo Valdivia, quien indicó que antes de continuar hacia su destino se dirigió a un servicentro, donde estacionó su vehículo.

“Estaba con algunas ideas en mi cabeza, dejé mi auto ahí, salí a caminar y a las horas llega Claudio (su hermano), preocupado de la situación porque habíamos quedado de irnos donde mi mamá. Vuelve, él sabía dónde podía estar y yo me quedé conversando con él sentado en la cuneta”.

“Él llega en su auto (...) y yo estaba en la cuneta, él en el auto conversando, de la vida, de lo que sea y a la media hora llega una patrulla de Carabineros. Se bajan ambos, inmediatamente desabrocha la funda de su arma y se pone la mano en el arma y yo estaba con un polerón con capucha y un gorro de lana, siempre ando con el gorro de lana, la gente que me conoce sabe que ando con gorro. Y estaba sentado conversando y se bajan ambos carabineros y lo primero que pregunta es ‘¿qué están haciendo?’. Yo le digo ‘lo que estás viendo: conversando con mi hermano que está acá'”, afirmó Valdivia respecto a cómo comenzó el procedimiento policial.

“El carabinero que venía manejando se queda conmigo y el que venía sentado en el asiento de copiloto se baja e inmediatamente va a inspeccionar el auto. Le pide a Claudio que baje los vidrios, porque mi camioneta tiene los vidrios negros y el, efectivamente, él sí saca el arma y apunta hacia el auto, pensado que pudiera haber alguien o cualquier cosa, entonces ya en ese minuto un carabinero mostró una actitud agresiva, prepotente, intimidante. No estoy acostumbrado a que alguien me saque un arma, menos un policía para pedirte que bajes los vidrios”, recordó.

“Claudio los bajó. Y el policía que se quedó conmigo me preguntaba que qué estaba haciendo en la cuneta, insistía”, asegurando que ese efectivo policial no lo apuntó con su arma de servicio. “El otro policía, más alterado que es en el final de la historia tuve el problema con él sí desenfunda su arma pensando que podría haber alguien en los asientos de atrás del auto. Normal hasta ahí creo yo, creo que es una situación de resguardo del policía”.

“Le piden el carnet de identidad a Claudio después de unos minutos, el carnet y los documentos del auto, etcétera. Y el carabinero después que identifica a Claudio (...) pide el mío y le digo que mi carnet no lo tengo porque andaba caminando y lo tengo allá atrás y le apunto el servicentro. Entonces inmediatamente me dice ‘ocultación de identidad, detenido’. Me esposa. O sea, era un control preventivo”, relató.

“Él se limitó a preguntarme por mi carnet y yo le dije que no lo tengo conmigo y le digo si me acompaña lo podemos ir a buscar. No me pregunta el nombre, no me había reconocido todavía y se habló mucho de que no por ser yo, no me podían llevar detenido. Es que está mal, a nadie lo pueden llevar detenido por un control de identidad porque primero, no estaba haciendo desorden en la vía pública, no estaba alcoholizado, no estaba drogado, no estaba haciendo vandalismo, no había presunción de algún delito”, aseguró el “Mago”.

“Me sube al auto... el problema no es que me haya subido al auto policial, el problema es que me pegó. En el trayecto donde a mí me esposa y me lleva al auto, él me va empujando y me va pegando... me va empujando, porque me agarra de atrás y acá arriba (señala espalda y cuello), como un delincuente por estar sentado en una cuneta”.

“Entonces, cuando me sube al auto, me tira al auto, dejo la pierna izquierda abajo y me cierra la puerta intencionalmente. Esposado me sube y cuando quiero subir la pierna, me cierra la puerta en la pierna izquierda, pero mal, mal”, recordó, sin mencionar si lo llevaron o no a constatar lesiones tras este hecho.

En la comisaría

“Me lleva a mí esposado a la comisaría, entro esposado a la comisaría por un control de identidad. Me llevan a la 37 Comisaría de Vitacura. Él habla de una máquina de identificación de huellas digitales (...) me llevan a una sala, había una mesa y al lado el calabozo. Me ponen en esa sala y mientras, entra otro carabinero que estaba en funciones administrativas, me mira y me dice ‘Mago, ¿qué estás haciendo acá?’ y yo le digo que no sé, me pidieron mi carnet, le dije que lo tenía en el auto y acá estoy”, asegura.

Consultado sobre si insultó al personal policial, afirmó que “cuando uno dice insultos, entiendo yo que son insultos, gestos. Si decirle a un carabinero que qué tenía de malo estar sentado en la cuneta, sí lo insulté”.

“Recién ahí me preguntó mi nombre, el carabinero violento nunca me preguntó mi nombre, nunca me dijo para tratar de corroborar en el sistema de las patrullas. Solo ahí en la sala me pregunta”, reconoció sobre el policía con el que tuvo el inconveniente.

“Lo que él me dice es que va a hablar con Fiscalía para ver qué procede. Pasaron cinco minutos y volvió el carabinero violento y me dice ‘podemos conversar’, con otro tono, no con un tono violento. Y yo le pregunto ‘¿qué dijo Fiscalía?’. ‘No, no, ¿podemos salir a hablar?’. A lo que yo accedo y cuando salimos de esta salita, él me pide disculpas”, recordó.

“Me liberan sin haberme dejado registrado en la comisaría, o sea, me esposaron, me agredieron, me cerraron la puerta en la pierna, me meten esposado a la comisaría, me hacen sacarme los cordones de las zapatillas, ¿para que después yo me vaya caminando como si nunca hubiese estado allí? Nunca quedó un registro en comisaría”, denunció el ex seleccionado nacional.

Llamada a diputada Orsini

Jorge Valdivia aseguró que “al otro día yo me contacto con la diputada Maite Orsini para contarle lo que me había pasado por el hecho de ella de estar en la Comisión de Seguridad, además es abogada. Conviven. Está constantemente -y lo vemos en TV- con Carabineros”.

“No hay un pedido mío para con ella que interceda en algo”, afirmó.

“Para eso mismo la llamé, para saber qué procedía en estos casos”, dijo consultado si fue para comunicarle que pensaba presentar acciones legales en contra de la institución. Además, detalló que “yo consideraba desde mi persona, desde mi posición, me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución”, y descartó haber pedido que la diputada llamara para que intercediera por él.

“No hubo un pedido de parte mía y ella tampoco ofreció llamar a alguien para solucionar este tema. Simplemente, le conté de mi caso a una profesional, a una diputada. A los cuatro días me contacta el general (Jean) Camus para preguntarme de la situación, lo mismo que declaré hace poquito en la Comisaría de Los Dominicos, porque se abrió un sumario bajo este mal procedimiento”, manifestó.

Reunión en edificio de Carabineros

“Le comento un poco de lo que había pasado y para tener un mayor y mejor conocimiento me citan al centro de operaciones de Carabineros, que está en el centro a la cual yo voy, fui invitado por Carabineros, no tendría porqué haberles dicho que no, además mi problema no es con Carabineros, no es con la institución. Yo accedo a ir porque considero que esto es importante que ellos lo pudiesen saber porque quizá a otras personas les pasa lo mismo y no tienen los altos mandos, conocimiento de este mal procedimiento de algunos funcionarios de la institución”, afirmó por el encuentro que sostuvo con altos mandos institucionales.

“Yo fui invitado por el general Camus, pero no por una interferencia de un tercero, en este caso la diputada. Mi única intención cuando hablé con ella fue contarle lo que me había pasado y claro, después se genera esta invitación del general Camus, donde llego y luego están todas las fotos”.

“Voy, les digo lo que me había pasado, que me sentía muy humillado, muy triste, porque no es una cuestión generalizada de la institución. Él (general Camus) y los otros generales que estaban ahí, entienden que no fue un procedimiento normal, que hay un mal procedimiento”, afirmó.

Sobre si recibió un trato preferente por ser una figura pública, respondió: “¿Tú crees que una persona que es esposada por un control de identidad, agredido, violentado, llevado preso, puesto al lado de un calabozo, que te saquen los cordones, es ser privilegiado? Cómo una persona se va a sentir privilegiada si es agredida, como voy a ser privilegiado si por estar sentado en la cuneta, te llevan detenido”.

“Quizá hay un prejuicio por parte de Carabineros, o de ese carabinero, por ver a un muchacho, joven o viejo, con capucha y gorro, sentado en Vitacura. Entonces, creo que lo que me pasa a mí, le pasa a muchos y si yo tengo la opción de visibilizar esto, no es un privilegio, es una responsabilidad, porque también ayuda a la institución a detectar rápidamente a detectar estos malos procedimientos”, estimó Valdivia.