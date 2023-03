Fiscalía regional del Biobío confirma ataque sexual contra Tomás Bravo previo a su muerte

Tras la audiencia de reformalización que se realizó durante este viernes contra el tío abuelo del menor Tomás Bravo, Jorge Escobar, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, aseguró que hay antecedentes que aún se mantienen con orden de reserva, pero confirmó que el niño fue víctima de un ataque sexual antes de morir por un hombre que no ha sido identificado.

En ese sentido, explicó que la decisión sobre Jorge Escobar no pudo tomarse antes y que “hubo una discusión jurídica” previa a la decisión del Ministerio Público. “Los antecedentes que nos permitieron tomar la decisión que tomamos llegaron a nosotros el 28 de febrero pasado, a las 18.30 horas y menos de 24 horas después los dimos a conocer diciendo ‘vamos a reformalizar por este delito’, porque recién con el último antecedente que recibimos adquirimos la convicción de que esos eran los cargos por los cuales teníamos que formalizar”, afirmó Cartagena.

Tras referirse a las circunstancias que llevaron a la reformalización del tío abuelo del menor, detalló lo que le ocurrió a Tomás Bravo. La persecutora Cartagena aseguró que “entendemos que el niño luego de quedar solo, en un sitio solitario como lo señala la ley, fue acometido por terceras personas que, en definitiva, le ultimaron previo -según los antecedentes que nosotros tenemos- un ataque sexual”.

“Los antecedentes que existen son científicos en relación a ropas y otros que han sido encontrados y que hablan de la presencia de ADN masculino”, detalló Cartagena, precisando que no se han podido identificar con las muestras a este NN.

Respecto a las causas de la muerte del niño, afirmó que esta no se pudo determinar, porque no son concluyentes. “Los antecedentes (...) hablan de no se puede llegar a una conclusión total en cuanto a cuál fue, pero sí descartan que hayan sido las que inicialmente se dieron por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción”, dijo.

En esa línea, la persecutora fue consultada por los errores que acusó en la investigación y afirmó “se trata de errores iniciales que tienen que ver con medidas que no se tomaron respecto al mismo Jorge Escobar para haberlo vigilado desde el principio y haber podido descartar su participación en actos posteriores al hecho, las tomas de muestra del SML específicamente con ciertos órganos del cuerpo de Tomás no fueron todo lo específicas y todo lo cuidadosas como para permitir llegar a la determinación de una causa de muerte precisa”.

“Es la suma de inconsistencias iniciales”, afirmó Cartagena por dichos errores, aunque afirmó que la Fiscalía con esto, “está más cerca de la verdad”.

Asimismo, descartó creer que este crimen haya sido cometido por una sola persona.