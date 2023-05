El padre de Messi pone calma por el paso de La Pulga a Arabia Saudita: “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene”

Que el momento de Lionel Messi en el PSG no es cómodo, no es misterio. Las informaciones en ese sentido son profusas. Que no continuará en el club francés se encamina a transformarse en una certeza: su contrato está a punto de expirar y la relación está lo suficientemente quebrada como para pensar que no se extenderá. En cambio, que su partida a Arabia Saudita esté cerrada, a menos desde la perspectiva del círculo más íntimo del astro, es una historia a la que le faltan varios capítulos para concretarse.

A través de un comunicado emitido bajo la etiqueta del Team Messi, Jorge Messi, el padre y representante del capitán de la selección argentina descartó un acuerdo con el Al Hilal, de Arabia Saudita, que se daba por alcanzado. “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG”, establece.

Más precisiones

El mayor de los Messi insiste. “Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, sostiene, dando una pista clara de que el futuro de su vástago no estará vinculado a la entidad que defiende actualmente.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que termine la temporada”, insiste.

El comunicado del padre de Messi.

Contra la prensa

Jorge Messi se reserva para el final la crítica a quienes han difundido la información. “Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán una verdad que les arruine sus ‘noticias’, remata.

En esta jornada, en todo caso, en Europa han insistido respecto del acuerdo de Messi con el club árabe, que incluiría cifras estratosféricas. Se habla de un contrato de 300 millones de dólares por temporada, superior en 100 millones al que percibe Cristiano Ronaldo. El pack incluye a dos viejos conocidos del rosarino: Sergio Busquets y Jordi Alba, ambos compañeros suyos en su exitoso paso por el Barcelona.