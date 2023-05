“Guardiola logró que toda África se volviese en su contra”: la historia de la brujería que persigue a Pep para que no gane la Champions con el City

La llegada de Josep Guardiola a Manchester City, en julio de 2016, no dejó contento a todo el plantel. Pero el marfileño Yaya Touré lo sufrió más que nadie y, después de dos temporadas con el español en la banca, se marchó a Olympiakos de Grecia.

“Traté de entender al técnico, incluso pregunté en privado mis estadísticas a los entrenadores físicos, ahí entendí que no era cuestión de física. No sé por qué, pero tengo la impresión de que estaba celoso, me tomó por un rival. Como si le hiciera un poco de sombra”, dijo el marfileño en una entrevista a France Football, tras su salida de Inglaterra.

Incluso, acusó racismo de parte del catalán: “Fue cruel conmigo. ¿De verdad crees que en el Barcelona podría haber hecho eso con Iniesta? Llegué a preguntarme si no fue por mi color... No soy el primero en hablar sobre estas diferencias en el trato. En el Barça, algunos también han formulado esta pregunta”.

Sin embargo, el representante del jugador que era estrella en la era de Manuel Pellegrini en los Ciudadanos, Dimitri Seluk, fue más allá y tiró una expresa maldición al técnico.

“Guardiola logró que toda África se volviese en su contra. Estoy seguro de que muchos chamanes africanos harán lo posible para que Guardiola no gane la Champions. Esto será una maldición africana para Guardiola. El búmeran volverá, Pep. Verás lo que pueden hacer los chamanes africanos”, dijo el empresario, en 2018.

Palabras que machacaban en la cabeza de los hinchas después de cada postergación del equipo, sobre todo en 2021, cuando fue el Chelsea y no el City el que levantó el título en una reñida final.

Termina el conjuro

Sin embargo, Seluk perdonó Pep. Según el ucraniano, el conjuro ya terminó y el cuadro británico tiene el camino libre para ganar la primera Orejona de su historia. Justo en la antesala del duelo de ida por la semifinal, ante Real Madrid, en el Santiago Bernabéu.

“Creo que es hora de que termine esta amargura, y sé que Yaya (Touré) siente lo mismo porque no desea nada más que éxitos para el City. Puedo decir que los chamanes ahora han levantado el hechizo, y que creo que el City ganará la Champions League con Pep. Tienen una buena oportunidad de ganarla este año. Pero, pase lo que pase, definitivamente la ganarán en los próximos tres años”, aseguró el caucásico al diario inglés Daily Mirror.