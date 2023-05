Mirando la oferta de Arabia Saudita: PSG acepta las disculpas de Messi y le levanta el castigo

Lionel Messi está de vuelta en los entrenamientos. La última semana fue complicada para el argentino, pues justo hace siete días el atacante se ausentó de una de las prácticas del PSG debido a un viaje a Arabia Saudita, lo que terminó causando la molestia en el club.

De hecho, el atacante fue castigado por la directiva del club por dos semanas, tal como lo confirmó en su momento el DT Christophe Galtier en la previa del partido contra Troyes disputado ayer.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y la cumplo”, expresó el entrenador en la oportunidad.

“Veremos cuándo vuelve Leo, veremos qué pasa. Obviamente habrá discusiones con todo el club, pero también con Leo que es el primer en preocuparse”, agregó el DT.

Pues bien, minutos después Lionel ofreció las disculpas correspondientes y explicó las razones de la indisciplina.

Quería hacer este video después de lo que está pasando. “Primero que todo, pedir perdón a mis compañeros, al club”, comenzó señalando en una historia de la red social Instagram.

“Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia el cual había cancelado anteriormente”, continuó.

“Vuelvo a repetir, pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida”, cerró el argentino.

Y estas palabras parecen haber hecho sentido en la dirigencia del PSG, pues este lunes el propio club informó a través de sus redes sociales el regreso a las prácticas del transandino.

“Leo Messi volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana”, señala el texto puesto en un tuit, acompañado por una fotografía en la que se ve a Messi con la indumentaria de práctica.

De esta forma, y tras el gran revuelo causado, todo indica que Galtier tendrá a su disposición a Messi para los últimos encuentros del campeonato. El más próximo será el del próximo sábado para enfrentar al Ajaccio en el Parque de los Príncipes, donde intentarán dar un nuevo paso hacia el título.

Futuro incierto

El futuro próximo de Lionel Messi parece estar lejos del PSG. Desde hace varias semanas los hinchas del club han realizado una serie de manifestaciones, reclamando por el rendimiento del delantero. Los hechos han ido desde pifias al momento de ser anunciado en la formación y el partido a las protestas realizadas la semana pasada frente a su casa, hecho por el cual el club parisino decidió reforzar la seguridad de sus futbolistas.

A Leo le recriminan su baja en el rendimiento, teniendo como punto de comparación lo realizado en el último Mundial de Qatar 2022 en el que fue una de las figuras de la Albiceleste y llegó a levantar el trofeo.

Y debido a este quiebre han surgido varios clubes que se han mostrado interesados para contar con su presencia. Uno de ellos es el Al Hilal de Arabia Saudita, donde esperan hacer que se reencuentre con Cristiano Ronaldo.

Según cifras adelantadas por el ‘Telegraph’, el contrato que las autoridades saudíes han puesto sobre la mesa al argentino es el mayor de la historia del deporte y doblaría prácticamente el del portugués: 400 millones de dólares al año.