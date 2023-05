Sergio Romero revela qué le reclamó a Pablo Solari por el agónico penal en el Superclásico

Con los ánimos caldeados terminó el Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors, partido que finalizó con triunfo para el elenco Millonario por la cuenta mínima gracias a un postrero gol de penal del colombiano Miguel Borja.

El encuentro, correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional, parecía destinado a cerrarse con el marcador en blanco; no obstante, en la agonía el recién ingresado Agustín Sández cometió una dudosa infracción en el área en contra del ex jugador de Colo Colo, Pablo Solari.

River no desaprovechó la oportunidad, y en el tercer minuto de descuento el delantero cafetalero transformó en gol el lanzamiento desde los doce pasos, desatando la algarabía entre la parcialidad local, y de paso una verdadera batalla campal que finalizó con siete expulsados (tres en los anfitriones y cuatro en los xeneizes).

Una vez culminado el cotejo, un molesto Sergio Romero -arquero de los visitantes- se refirió al momento que cambió el curso del duelo: “La jugada del penal es muy dudosa. Le pregunté al árbitro si fue penal y me dice que fue claro. Le digo ‘tenés el VAR; tranquilamente le podés preguntar al VAR’”, se quejó el golero.

El ex seleccionado argentino agregó que “por lo que tengo entendido, en ningún momento lo consultó. Se quedó con lo que vio, y viendo la jugada no es un penal cobrable. Es una jugada normal de un partido, donde hay un mínimo roce (...), no debería haber sido cobrado nunca”, reclamó el guardameta.

Pero Romero no se quedó ahí y siguió con su reproche al accionar de los réferis: “Lo raro de todo esto es que el VAR no haya llamado, que no haya avisado que no era un penal claro, que no era una patada que le voló la pierna”.

En ese sentido, el ex Manchester United -entre otros clubes- confesó que “el jugador de River se queda tirado y yo voy y le pregunto si lo tocó. Me dice ‘me toca’, pero si lo toca, le toca la canillera, o sea no es penal”, indicó categóricamente.

Finalmente, el otrora arquero de la Albiceleste señaló que “también nos vamos con mucha bronca porque hicimos un buen juego, un buen partido y merecíamos más. Fuimos bastante perjudicados con el resultado de hoy, pero vamos a tener que seguir trabajando para levantar esta situación. Sabemos lo que es perder un Superclásico así que nos vamos con una sensación muy amarga”, concluyó.