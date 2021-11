Vidal, tras su gran actuación ante el Sheriff: “Me siento al cien por ciento, mejor que hace mucho tiempo”

El Inter obtuvo un triunfo clave en Moldavia. Con Vidal como titular y un ingreso goleador de Alexis Sánchez, la escuadra italiana se impuso por 1-3 al Sheriff y se mete en los puestos de clasificación del Grupo D de la Champions League, un torneo que les ha sido muy esquivo en las últimas temporadas.

“Hoy era una final para nosotros. Llevamos dos años quedando fuera en primera fase. Este año queremos cambiar las cosas, pelear por la Champions. Tenemos un gran equipo”, dijo el King a ESPN después de la victoria.

El volante de 34 años confesó que se siente en mejor forma en esta temporada, y que eso se ha notado: “Tuve una buena pretemporada, eso me ayudó mucho. La preparación que tengo acá y en la casa con el profesor Juan (Ramírez) me ayuda bastante. Me siento al cien por ciento, mejor que hace mucho tiempo, y hoy se notó. Corrí mucho, me sentí bien de piernas, quité muchos balones y estuve en las dos áreas”.

Alexis y la Roja

El Rey también tuvo palabras para el tanto que convirtió el Niño Maravilla, que significó el tercer tanto del Inter en el partido: “Fue muy lindo; es importante para él y para el equipo, por la confianza que necesita. Es un futbolista que necesita jugar y hacer goles. Lo que hizo hoy le va a ayudar a él, al equipo y después a la Selección”.